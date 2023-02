Sieć fast foodów McDonald's wprowadza na niemiecki rynek nowe produkty - nuggetsy McPlant i McPlant Burger wyprodukowane wspólnie z Beyond Meat, producentem roślinnych substytutów mięsa. Będą w sprzedaży od 22 lutego - podał McDonald's w komunikacie.

Od 22 lutego klienci sieci restauracji McDonald's w Niemczech będą mogli zamawiać nuggetsy McPlant, czyli nuggetsy na bazie roślin oraz McPlant Burger.

Nowe nuggetsy w ofercie McDonald's przygotowano m.in. z grochu, kukurydzy i pszenicy.

McDonald's chce przyciągnąć do swoich lokali klientów dbających o zdrowie. McDonald's Niemcy dodaje do gamy produktów nowe, roślinne alternatywy dla mięsa - podała sieć w komunikacie.

"McPlant Nuggets są alternatywą dla popularnych Chicken McNuggets pod względem smaku. McPlant Burger z soczystym kotletem na bazie białka grochu, w połączeniu z sosem kanapkowym przekona nawet zagorzałych fanów produktów McDonald's" - czytamy w informacji sieci.

Współpracując ze znaną marką Beyond Meat, mogliśmy stworzyć produkty, które pasują do kultowej gamy produktów naszej firmy – mówi Mario Federico, dyrektor generalny McDonald's w Niemczech.

Grupą docelową oferty mają być osoby, które na co dzień jedzą mięso, a nowe produkty przekonają ich do wypróbowania innej diety i włączenia jej do swojego codziennego żywienia.

Nuggetsy i burgery McPlant będą dostępne w Niemczech od 22 lutego do 1 marca. Pracownicy będą rozdawać je bezpłatnie.

Dodatkowo, od 2 do 5 marca fani McDonald's i zarejestrowani użytkownicy aplikacji McDonald's będą mieli szansę wygrać po jednym ze 100 000 kuponów na bezpłatne wypróbowanie McPlant Burger i McPlant Nuggets.

Czy produkt przyjmie się w Niemczech? McDonald's i Beyond prowadziły już testy burgera McPlant w USA w 2022 roku i nie ogłosiły żadnych planów dodatkowych testów ani ogólnokrajowej premiery - przypomina cnbc.com.

McDonald's ma ponad 1400 restauracji w Niemczech.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl