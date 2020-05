Wasz Sklep Spar pod nowym adresem

Na parkingu Centrum Handlowego znajdują się specjalne miejsca dedykowane usłudze SPAR Drive – gdzie następuje odbiór zamówionego przez internet zamówienia. Pracownicy sklepu mogą wstawić zakupy wprost do bagażnika samochodu klienta. Nowa placówka powstała w wyniku rebrandingu sieci delikatesów Piotr i Paweł.

W czasie pandemii koronawirusa SPAR podejmuje dodatkowe działania zapewniające bezpieczeństwo podczas zakupów. Klientom sklepu zapewnione są środki ochrony osobistej: płyny dezynfekujące oraz jednorazowe rękawiczki foliowe.

- W nowej placówce SPAR w Gorzowie klienci znajdą szeroką ofertę świeżych i wysokiej jakości produktów w atrakcyjnych cenach. Nasze centra logistyczne zapewniają pełne zatowarowanie naszych sklepów. W tym trudnym czasie dla gospodarki dokładamy wszelkich starań, aby jak najwięcej produktów do naszych placówek dostarczali polscy producenci. Nasze sklepy z założenia mają być maksymalnie dopasowane do oczekiwań klientów w miejscu, w którym działają. Zakładamy, że do naszej sieci rocznie będzie dołączać co najmniej 50 nowych sklepów. Tym samym, w ciągu czterech lat sieć obejmie ponad 400 placówek. Będą one zaopatrywane z dwóch, a docelowo trzech, rozbudowanych centrów dystrybucyjnych w całej Polsce – powiedział Tomasz Syller, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Wasz Sklep SPAR.