Ważą się losy niektórych lokali Mihiderki

Właśnie minął termin skorzystania z art. 15ze tzw. tarczy antykryzysowej, której zasady stawiają najemców w jeszcze trudniejszej sytuacji, gdyż nie dość, że muszą się zgodzić na przedłużenie umowy najmu o siedem i pół miesiąca na warunkach sprzed lockdownu, to jeszcze formalnie zamyka/utrudnia to drogę do dochodzenia swoich racji w ramach np. art. 357(1) KC.

- Dlatego nasza firma postanowiła generalnie nie korzystać z zapisów tarczy, gdyż niezależnie od niej, warunkiem dalszego działania naszych lokali w dotychczasowej liczbie jest zawarcie stosownych porozumień z wynajmującymi. Rozumiemy, że część wynajmujących wstrzymywała się ze swoimi działaniami do upływu tego terminu, jednak my od samego początku staliśmy na stanowisku, że jedynie wspólne porozumienie może dać szansę na wyjście z tej trudnej sytuacji. I tę deklarację realizujemy. Nasze lokale są otwarte od pierwszego dnia poluzowania ograniczeń – tłumaczy Marcin Krysiński, współwłaściciel sieci Mihiderka.

Podkreśla, że jeśli chodzi o gastronomię, to drakońskie ograniczenia nadal obowiązują.

- Po stronie bowiem restauracji nadal istnieje nakaz zachowania 2m odległości pomiędzy stolikami. I właśnie ten nakaz jest – w naszej ocenie – jednym z kluczowych formalnych czynników ograniczających wzrost sprzedaży na drodze do normalności. Konieczność zastosowania się do tych wytycznych skutkuje znaczną utratą miejsc dla klientów, a to w oczywisty sposób przekłada się na możliwości sprzedażowe – uważa Marcin Krysiński.

Kolejnym problemem jest wymóg zwracania uwagi klientom nie stosującym się do obostrzeń.

- Członkowie naszej ekipy niejednokrotnie spotykali się z obelgami rzucanymi w efekcie grzecznego zwrócenia uwagi na brak maseczki, czy też prośby o zdezynfekowanie rąk przed wejściem do lokalu. Osobną rzeczą pozostaje to, czy ograniczenia tego typu są przestrzegane. Niemniej jednak wynajmujący zdają się nie dostrzegać wymienionych wyżej ograniczeń, które powodują, że dany lokal nie ma pełnej przydatności do użytkowania w celu, w jakim została podpisana umowa najmu. Sugerują, że wzrost obrotów zależy głównie od innych czynników. Jednym z takich „czynników zastępczych” jest argumentacja, że należy jak najszybciej otwierać lokale w godzinach pracy centrum/galerii handlowych. Gdyż podobno wówczas sprzedaż radykalnie wzrośnie – opisuje właściciel Mihiderki.

