Wdrożenie dyrektywy Omnibus wyeliminuje nieprawidłowości podczas wyprzedaży

Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów jest jednym z podstawowych filarów prawa Unii Europejskiej. fot. Shutterstock









Autor: Mateusz Ordyk i Wojciech Janik z Deloitte Legal

Dodano: 14 wrz 2021 09:27

W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek. To zmiany, które mają znaleźć się w znowelizowanym pakiecie ustaw chroniących prawa konsumenta, na skutek wdrożenia unijnej dyrektywy Omnibus. Nowe przepisy komentują Mateusz Ordyk i Wojciech Janik z Deloitte Legal.