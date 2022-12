dm w ostatnich dniach 2022 roku wystartowała z kampaniami promocyjnymi, które zachęcają konsumentów do kupowania wegańskich produktów oraz dają możliwość skorzystania ze specjalnych rabatów na zakupy.

Drogerie dm kończą 2022 rok z 9 stacjonarnymi sklepami w Polsce.

Wprowadzają klientów w nowy rok trzema dużymi akcjami promocyjnymi: „Veganuary”, „Apka pełna okazji” oraz „Zacznij nowy rok od zmian na lepsze”.

Wszystkie wystartowały 29 grudnia i potrwają do końca stycznia 2023 r.

„Veganuary” to kampania, która pod hasłem „Wegańskie jest pyszne”, promuje roślinną żywność, produkty słodkie, słone w jakości BIO oraz ofertę wegańskich kosmetyków i artykułów gospodarstwa domowego dostępnych w sklepach dm oraz na stronie dm.pl i w aplikacji “Mój dm”.

Akcja jest częścią kampanii organizowanej przez organizację Veganuary, która inspiruje ludzi do stosowania diety roślinnej. W styczniu 2021 roku ponad pół miliona osób na całym świecie wzięło udział w Veganuary Challenge, wnosząc pozytywny wkład w środowisko, dbając o zdrowie i zapobiegając cierpieniu zwierząt.

W tym roku również polscy klienci dm będą mieli okazję dołączyć do tego wyzwania i jeszcze lepiej poznać naszą ofertę dla wegan - artykuły spożywcze, kosmetyki, a nawet środki czystości i suplementy diety. To ważna część naszego asortymentu, która między innymi dzięki takim akcjom zyskuje coraz większą popularność – mówi Hubert Iwanowski, dyrektor obszaru marketingu i zakupów dm w Polsce.

Kampanię Veganuary wspiera akcja „Zacznij nowy rok od zmian na lepsze”, w której dm promuje produkty z kategorii zdrowie.

Klienci znajdą u nas produkty wysokiej jakości, inspiracje na wegańskie posiłki i naprawdę świetne ceny. A to za sprawą kolejnej akcji, którą dla nich przygotowaliśmy – „Apka pełna okazji” – dodaje Iwanowski.

To oferta skierowana do obecnych i nowych użytkowników aplikacji „Mój dm”, którzy aktywując specjalny kupon otrzymają 10 proc. rabatu na całe zakupy w okresie od 29.12.2022 do 31.01.2023. Kupon można aktywować tylko z aplikacją „Mój dm”. Jednorazowa aktywacja wystarczy, aby otrzymać zniżkę automatycznie na każdy zakup dokonany w okresie trwania akcji. Dodatkowo po połączeniu kont „Mój dm” z kontem Payback, użytkownicy podczas zakupów otrzymają jednorazowy kupon „10 x więcej punktów” w aplikacji Payback.

Kluczowym elementem strategii dm miało być utrzymywanie stałych cen. Mówił o tym w wywiadzie dla naszej redakcji Henri Hampe, dyrektor sprzedaży całej sieci: – Nasza polityka cenowa będzie z pewnością nowością dla polskich klientów. U nas nie ma gonitwy za promocją – to trwałe, zawsze atrakcyjne ceny.

Dziś, Hubert Iwanowski, precyzuje: – Polityka cenowa dm wspierana jest przez cykliczne oferty kuponów rabatowych dostępnych właśnie w aplikacji "Mój dm". W skali miesiąca to łącznie około dwudziestu różnego rodzaju kuponów na wybrane marki lub całe kategorie, które w połączeniu z gwarancją trwałej ceny, nie podnoszonej częściej niż co 4 miesiące od daty ostatniej podwyżki), tworzą korzystną ofertę na rynku.

Wszystkie akcje promocyjne, z którymi wystartowały dm, są częścią niemieckich kampanii sieci. Za adaptację materiałów na rynek polski odpowiada agencja Freundschaft.

Obecnie w asortymencie dm znajduje się ponad 11 tysięcy produktów pogrupowanych w 10 kategoriach. Do najpopularniejszych kategorii należą Pielęgnacja i Perfumy, Gospodarstwo domowe, Niemowlę i dziecko. dm ma 28 marek własnych, a wśród nich najpopularniejszym produktem we wszystkich kanałach sprzedaży są żele pod prysznic Balea.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl