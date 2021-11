Węglin Park w Lublinie z nową umową najmu

Węglin Retail Park, spółka zależna Interbudu-Lublin, zawarła ze spółką działającą w branży handlowej umowę najmu części powierzchni w planowanym do realizacji na lata 2021/2022 inwestycji.

Umowa została zawarta na okres 10 lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia każdorazowo o kolejne 5 lat. Firma nie podaje, jaka marka dołączy do grona najemców.

Całkowita wartość umowy w podstawowym okresie jej obowiązywania wynosi ok. 583 tys. euro netto, co stanowi równowartość ok. 2,7 mln zł. netto.

Umowa jest już trzecią umową najmu powierzchni parku handlowego w Lublinie.