Westfield Arkadia, Galeria Mokotów i Galeria Wileńska docenione BREEAM In-Use

Certyfikat stanowi potwierdzenie, że centra zarządzane przez URW funkcjonują na wysokim poziomie, a co ważniejsze zarządzane są w sposób proekologiczny i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Galeria Mokotów pierwszy certyfikat BREEAM In-Use uzyskała w 2012 roku.

— Centra zarządzane przez Unibail-Rodamco-Westfield regularnie, co 3 lata przechodzą certyfikację BREEAM In-Use. Tym bardziej jesteśmy niezmiernie dumni z uzyskanego wyniku, który udowadnia, że mimo upływu lat naszych obiektów, dzięki aktywnemu zarządzaniu przez ekipy Unibail-Rodamco-Westfield, nasze centra handlowe niezmiennie spełniają coraz bardziej wymagające standardy europejskie (Bream In-Use v.6). Z roku na rok staramy się wprowadzać do naszych obiektów nowe rozwiązania i ulepszenia w ich funkcjonowaniu. Zarówno w Westfield Arkadia jak i w Galerii Mokotów czy Galerii Wileńskiej w 100 proc. korzystamy z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych — mówi Grzegorz Grajkowski, Director of Operations Unibail-Rodamco-Westfield w Polsce.

— Zależy nam na zwiększaniu bioróżnorodności w naszych lokalnych społecznościach. Dla przykładu w pobliżu Galerii Wileńskiej zasialiśmy 2 hektarową łąkę kwietną, zorganizowaliśmy także nasadzenia bluszczu na budynku okolicznej szkoły podstawowej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków. W Westfield Arkadia przeprowadziliśmy całkowitą renowację zielonego dachu (jeden z największych zielonych dachów w Polsce), dzięki czemu zminimalizowaliśmy ilość potrzebnej wody do podlewania roślin — mówi Grzegorz Grajkowski.

W każdym z wcześniej wspomnianych centrów zmniejszono zużycia energii dzięki zastosowaniu oświetlenia LED oraz zużycie wody dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów sanitarnych tzw. perlatorów. URW promuje używanie transportu publicznego – przed Westfield Arkadia oraz Galerią Wileńską znajdują się stacje Veturilo, a przed budynkami oraz na parkingach centrów handlowych wydzielono specjalne miejsca dla rowerów. W każdym z 3 centrów znajdują się również stacje do ładowania samochodów elektrycznych.

Galeria Mokotów pierwszy certyfikat BREEAM In-Use uzyskała w 2012 roku, a Galeria Wileńska dwa lata później. Od tego czasu do 2019 roku – ostatniego pełnego roku, w którym centra handlowe działały bez ograniczeń – centrum handlowe na Mokotowie zmniejszyło zużycie energii o około 21 proc. . W Galerii Wileńskiej oraz w Westfield Arkadia w latach 2018-2021 wymieniono wszystkie lampy w częściach wspólnych na ledowe – o niskim zużyciu energii elektrycznej. W kolejnych latach planowana jest wymiana urządzeń HVAC na nowoczesne o minimalnym negatywnym wpływie na środowisko. W Westfield Arkadia, pomimo rozbudowy i powiększenia budynku, do 2019 zredukowano zużycie energii o 23% oraz zużycie ciepła o 12% (względem 2014 roku).

Od 2015 w pasiekach Unibail-Rodamco-Westfield zebrano ponad 2300 kg miodu

Kolejnym przykładem działania na rzecz zrównoważonego są pasieki, które znajdują się na dachach warszawskich centrów handlowych – każda z nich liczy 5 uli, w których aż 250 tys. pszczół produkuje miód. Galeria Wileńska jest także miejscem zamieszkania pustułek, które znajdują się pod ścisłą ochroną. W czerwcu ubiegłego roku 5 piskląt niewielkich sokołów zostało zaobrączkowanych.

Westfield Arkadia w ubiegłym roku przeprowadziła całkowitą renowację zielonego dachu, na którym pod substratem zastosowano matę drenażową. Ta zatrzymuje w sobie kilkucentymetrowe lustro wody, co zapewnia utrzymanie stałej wilgotności podłoża. Dzięki temu w okresach bezdeszczowych nie trzeba podlewać roślin, co wpływa pozytywnie na ilość zużytej wody. Na dachach wszystkich trzech centrów regularnie przeprowadzane są nasadzenia krzewów, drzew i roślin piennych, by zwiększyć lokalną produkcję tlenu i przyczyniać się do naturalnego oczyszczania powietrza.

BREEAM In-Use jest wielokryterialnym systemem certyfikacji przeznaczony dla istniejących budynków, użytkowanych przez okres minimum 2 lat. W ramach certyfikatu oceniane są zarówno rozwiązania proekologiczne zastosowane w budynku jak i efektywność zarządzania obiektem. Certyfikacja centrów była przeprowadzona w zakresie „Asset Performance” i „Management Performance”. Galeria Mokotów oraz Galeria Wileńska otrzymały ocenę Excellent w obu zakresach, natomiast Westfield Arkadia otrzymała wynik Excellent za „Asset Performance”. W procesie certyfikacji bierze się pod uwagę jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczną, dostępność transportu miejskiego, wykorzystane materiały, zarządzanie eksploatacją budynku, gospodarkę wodą oraz odpadami.