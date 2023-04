Westfield Arkadia rozszerza swoją ofertę o nowe marki lub najnowsze koncepty znanych brandów jak Zara Home czy Deichmann.

Westfield Arkadia rozszerza swoją ofertę o nowe marki i najnowsze koncepty znanych brandów, takie jak Zara Home czy Deichmann.

Westfield Arkadia oferuje pierwszy w Polsce sklep Helly Hansen o powierzchni 130 mkw na pierwszym piętrze, z odzieżą żeglarską, outdoorową, narciarską i roboczą, znana i lubiana przez profesjonalistów na całym świecie.

Marki Cropp i House otworzyły salony na pierwszym piętrze, prezentując nowy design i oryginalne aranżacje wnętrz.

Marka Zara Home zaprasza miłośników pięknych wnętrz i dekoracji do odwiedzenia salonu w zupełnie nowej odsłonie. Na powierzchni niemal 400 mkw. na klientów czekają nowoczesne i eleganckie wnętrza, które wypełniają ciepłe i organiczne materiały z dominacją neutralnych odcieni, uzupełnione o elementy z kamienia i drewna. Całość rozplanowana jest w sposób odzwierciedlający projekt domu poprzez strefy: jadalni, kuchni, sypialni, pokoju dziennego czy łazienki. Nowy koncept marki należącej do Grupy Inditex został wyposażony w innowacje technologiczne, które jeszcze bardziej poprawiają doświadczenie zakupowe klientów, jak na przykład punkt odbioru zamówień internetowych, gdzie za pomocą ekranu dotykowego można poprosić o wydanie zamówienia. Sklep znajduje się na parterze, w tej samej lokalizacji co dotychczas.

W Westfield Arkadia klienci mogą odwiedzić pierwszy w Polsce sklep Helly Hansen, o powierzchni 130 mkw., który zlokalizowany jest na pierwszym piętrze centrum. Marka ta jest światowym liderem w produkcji odzieży żeglarskiej, outdoorowej, narciarskiej i roboczej. Ubrania i akcesoria Helly Hansen pokochało ponad 55 tys. profesjonalistów na całym świecie – zaufali jej między innymi wybitni żeglarze, zawodowi ratownicy górscy i przewodnicy oraz narciarze reprezentacji olimpijskich. Klienci znajdą w ofercie marki odzież wierzchnią, bieliznę termiczną, ubrania miejskie, obuwie i akcesoria takie jak torby, czapki czy skarpetki.

Swój salon na pierwszym piętrze Westfield Arkadia otworzyła marka Cropp. Aktualny design sklepu odzwierciedla najważniejsze wartości marki Cropp, czyli autentyczność, różnorodność i świadomość tego, co się dzieje wokół nas.

Sąsiadujący z Cropp sklep marki House, otworzył się ponownie na pierwszym piętrze, prezentując swoim klientom odświeżony logotyp, nowy asortyment i oryginalną aranżację wnętrza.

Innym przykładem takiego podejścia jest marka obuwnicza Deichmann, która zdecydowała się zaprezentować najnowszy koncept swojego sklepu w Westfield Arkadia. Istotną zmianą we wnętrzu nowego salonu jest strefa sportowa, którą oddzielono od pozostałej części lokalu.

Niezmiennie cieszy nas, że centrum handlowe Westfield Arkadia to miejsce atrakcyjne zarówno dla nowych marek, jak i tych, które właśnie w naszym centrum chcą otwierać swoje flagowe sklepy w najnowocześniejszych konceptach – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia, i dodaje – A to jeszcze nie koniec zmian i ciekawych propozycji, jakie przygotowaliśmy dla klientów.

Westfield Arkadia to nie tylko moda, ale także ciekawa oferta gastronomiczna. Po krótkim remoncie, obok niedawno otwartych schodów ruchomych, ponownie otworzyła się kawiarnia Costa Coffee.

Zwolennicy słodkości na pewno zainteresują się planowanym w Westfield Arkadia otwarciem lodziarni Good Lood. Marka istnieje na rynku od 7 lat i w tym czasie stworzyła już ponad 1000 różnych, autorskich smaków lodów.

