Centrum handlowe Westfield Arkadia włącza się w promocję badań mammograficznych. 1 października przed centrum handlowym stanie mammobus.

Październik jest uznawany za miesiąc świadomości raka piersi.

Westfield Arkadia włącza się w promocję mammograficznych badań profilaktycznych.

W sobotę, 1 października przed centrum handlowym stanie mammobus.

Wszystkie chętne kobiety pomiędzy 50. a 69. rokiem życia, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały mammografii, mogą wziąć udział w bezpłatnych badaniach.

Z danych Fundacji My Pacjenci zebranych we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta wynika, że jedynie 30 proc. Polaków deklaruje, że regularnie wykonuje badania profilaktyczne, a kolejne 44 proc. – wykonuje je „od czasu do czasu”. Warto podejmować starania, które polepszą te statystyki, ponieważ regularne badania są kluczowym elementem do zachowania zdrowego i długiego życia. Wiele chorób, takich jak właśnie rak piersi rozwija się powoli, początkowo nie dając niemal żadnych objawów. Systematyczne badania profilaktyczne umożliwiają ich szybsze wykrycie oraz rozpoczęcie niezbędnego leczenia.

Aktywnie angażujemy się w akcje promujące badania profilaktyczne i zdrowy tryb życia. Na początku września wszyscy chętni mogli zbadać poziom witaminy D, ważnej szczególnie w okresie jesienno-zimowym. W tym roku zorganizowaliśmy także trzy zbiórki krwi, a w grudniu planujemy kolejną. Zachęcamy wszystkich do dbania o zdrowie i z przyjemnością włączamy się w takie projekty. Podczas ostatniej akcji promującej mammografię, która odbyła się przed naszym centrum w styczniu 2021 roku w badaniu wzięło udział 61 kobiet. Mamy nadzieję, że w tegorocznej edycji chętnych będzie jeszcze więcej – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

Specjalistyczny mammobus stanie przed Westfield Arkadia.

Specjalistyczny mammobus stanie przed Westfield Arkadia w sobotę 1 października, a badania będzie można wykonać w godzinach 9.00-17.00. Jest ono szybkie i bezbolesne. By wziąć udział w bezpłatnych badaniach, konieczna jest wcześniejsze rejestracja. Zapisy są możliwe online na stronie www.medica.org.pl lub telefonicznie pod numerem 42 254 64 17.

Badania mammograficzne pod Westfield Arkadia odbywają się w ramach 11. edycji Ogólnopolskiej Akcji Profilaktyki Raka Piersi „Łączy nas kobiecość” organizowanej przez Salve Medica.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl