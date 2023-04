„Godziny ciszy” oraz możliwość wypożyczenia plecaka z akcesoriami sensorycznymi – takie rozwiązania wprowadziło centrum handlowe Westfield Arkadia z myślą o osobach w spektrum autyzmu.

„Godziny ciszy” będą obowiązywały w każdy poniedziałek od 19.00 do 21.00.

Wprowadzone rozwiązania to efekt współpracy Westfield Arkadia z Fundacją SYNAPSIS, która na co dzień zajmuje się tematyką autyzmu.

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, którego przyczyny nie są w pełni znane, gdyż rolę odgrywają tu zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. U ilu osób w Polsce rozpoznano autyzm? Nie wiadomo, bo nie ma spójnego systemu, który pozwalałby na uzyskanie dokładnych danych. Biorąc jednak pod uwagę dane z badań epidemiologicznych przeprowadzanych w różnych krajach, można oszacować, iż w Polsce jest co najmniej 30 tys. osób w spektrum autyzmu (w tym 20 tys. dzieci oraz 10 tys. osób dorosłych). Ta kwestia ma również wpływ na funkcjonowanie rodzin osób w spektrum autyzmu, co łącznie daje grupę ok. 100 tys. osób.

Centrum handlowe Westfield Arkadia jest świadome różnorodnych potrzeb klientów. Chce być miejscem przyjaznym także dla osób o wysokiej wrażliwości na bodźce dźwiękowe i wizualne. Dlatego w ramach „Godzin ciszy” w częściach wspólnych centrum, tam, gdzie jest to możliwe, zostaną przygaszone światła oraz wyciszona muzyka.

Rozumiemy, że centra handlowe mogą nie być miejscami w pełni komfortowymi dla osób w spektrum autyzmu. To obiekty często tłoczne i gwarne. Dlatego też, z myślą o osobach wrażliwych na dźwięki, wprowadziliśmy w Westfield Arkadia „Godziny ciszy” oraz oferujemy możliwość wypożyczenia plecaka z akcesoriami sensorycznymi. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa okaże się pomocnym rozwiązaniem. Zależy nam na tym, by osoby w spektrum autyzmu oraz ich najbliżsi mogli w bardziej komfortowy sposób korzystać z naszego centrum – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

Poza „Godzinami ciszy” Westfield Arkadia udostępnia także akcesoria sensoryczne. Klienci mogą wynająć z recepcji plecaki, w których znajdą słuchawki wygłuszające/zatyczki do uszu, piłeczki antystresowe i gadżety pop it. Zadaniem słuchawek i zatyczek będzie wytłumienie dźwięków z otoczenia, a zabawki sensoryczne sprawdzą się w sytuacjach wymagających zmniejszenia napięcia lub przekierowania uwagi.

Rozwiązania, które zostały wprowadzone w Westfield Arkadia były konsultowane z Fundacją SYNAPSIS, która na co dzień niesie profesjonalną pomoc dzieciom i dorosłym osobom w spektrum autyzmu, a także ich rodzinom.

- Liczba diagnoz w kierunku spektrum autyzmu cały czas rośnie. Żyjemy w czasach, w których z każdej strony jesteśmy atakowani przez różnego rodzaju bodźce. Wszyscy odczuwamy je na swój sposób. Intensywne dźwięki, mieszanki zapachów, kolorowe światła i migające reklamy mogą męczyć i utrudniać skupienie. Dlatego też coraz częściej szukamy miejsc, w których poczujemy się komfortowo. Uważamy, że jako społeczeństwo powinniśmy być bardziej otwarci na różnorodność i wrażliwsi na potrzeby innych. Wierzymy, że takie akcje, jak organizacja „Godzin ciszy” oraz możliwość wypożyczenia słuchawek wygłuszających i gadżetów sensorycznych w centrum handlowym Westfield Arkadia, mogą w tym bardzo pomóc – podsumowuje Aleksandra Sztajerwald, Członkini Zarządu Fundacji SYNAPSIS.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl