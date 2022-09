Westfield Arkadia zaprasza na warsztaty artystyczne

Centrum handlowe Westfield Arkadia wraz z partnerami organizuje cykl 24 bezpłatnych warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Spotkania będą odbywały się co sobotę – od 3 września do końca lutego 2023 r.

Westfield Arkadia wraz z partnerami – lokalnym Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów i jednym z najemców centrum, galerią sztuki Ado-art – zaprasza na cykl rozmaitych warsztatów poświęconych sztuce i pracom manualnym.

Wszystkie spotkania w ramach projektu „Pasja i sztuka” rozpoczynają się o godz. 12.00 i potrwają ok. 1,5 godziny.

Dzieła stworzone podczas warsztatów uczestnicy zabiorą ze sobą do domów.

W nadchodzących miesiącach centrum handlowe Westfield Arkadia wraz z partnerami – lokalnym Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów i jednym z najemców centrum, galerią sztuki Ado-art – zaprasza na cykl rozmaitych warsztatów poświęconych sztuce i pracom manualnym. Poprowadzą je ludzie pełni pasji i chętni do przekazywania swojej wiedzy.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wszystkie spotkania w ramach projektu „Pasja i sztuka” rozpoczynają się o godz. 12.00 i potrwają ok. 1,5 godziny. Zajęcia odbywają się w lokalu na 1 piętrze w pasażu Canaletto i nie obowiązują na nie zapisy. O możliwości wzięcia udziału w danym warsztacie decyduje kolejność przybycia na miejsce. Chętni mogą wziąć udział w dowolnej liczbie zajęć w ramach organizowanego cyklu. Westfield Arkadia zapewnia materiały potrzebne do wzięcia aktywnego udziału w spotkaniach, np. trampki, koszulki, deskorolki, ekotorby, tablice malarskie, markery, ołówki, glinę i farby, a wszystkie dzieła stworzone podczas warsztatów uczestnicy zabiorą ze sobą do domów.

Celem wydarzenia jest zaoferowanie warszawiakom możliwości zdobywania nowych umiejętności, odkrywania w sobie talentów, wrażliwości na sztukę i w efekcie poszerzania kompetencji. Chcemy, aby był to atrakcyjny czas, spędzony aktywnie ze sztuką. Nieprzypadkowo zajęcia zostały zaplanowane na okres jesienno-zimowy. Lato się skończyło, ale chcemy wciąż dostarczać kolejnych pozytywnych emocji naszym klientom – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

Harmonogram warsztatów artystycznych „Pasja i sztuka” w Westfield Arkadia:

Wrzesień

03.09 MALOWANIE TENISÓWEK. Zajęcia dla dzieci i dorosłych

10.09 TECHNIKI MALARSKIE. Zajęcia dla dzieci

17.09 ABSTRAKCJA – MALOWANIE NITKĄ. Zajęcia dla dorosłych

24.09 MALOWANIE TENISÓWEK. Zajęcia dla dzieci i dorosłych

Październik

01.10 RYSUNEK KOMIKSOWY. Zajęcia dla dzieci i dorosłych

08.10 RYSUNEK KOMIKSOWY. Zajęcia dla dzieci i dorosłych

15.10 KOMPOZYCJA – DALSZE WPROWADZENIE DO MALARSTWA. Zajęcia dla dzieci

22.10 GRAFFITI NA DESKOROLKACH. Zajęcia dla dzieci i dorosłych

29.10 ZŁUDZENIA OPTYCZNE – MALARSTWO INSPIROWANE OP-ARTEM. Zajęcia dla dorosłych

Listopad

05.11 GRAFFITI NA DESKOROLKACH. Zajęcia dla dzieci i dorosłych

12.11 MALOWANIE TENISÓWEK. Zajęcia dla dzieci i dorosłych

19.11 PEJZAŻE UCZUĆ. Zajęcia dla dzieci

26.11 RZEŹBA I KUBIZM. Zajęcia dla dorosłych

Grudzień

03.12 MALOWANIE TENISÓWEK. Zajęcia dla dzieci i dorosłych

10.12 SITEM PO CIUCHACH. Zajęcia dla dzieci i dorosłych

17.12 SITEM PO CIUCHACH. Zajęcia dla dzieci i dorosłych

Styczeń

07.01 RYSUNEK KOMIKSOWY. Zajęcia dla dzieci i dorosłych

14.01 EBRU – MALOWANIE NA WODZIE. Zajęcia dla dzieci

21.01 RYSUNEK KOMIKSOWY. Zajęcia dla dzieci i dorosłych

28.01 SECESJA – PRACE STRUKTURALNE. Zajęcia dla dorosłych

Luty

04.02 GRAFFITI NA DESKOROLKACH. Zajęcia dla dzieci i dorosłych

11.02 GRAFFITI NA DESKOROLKACH. Zajęcia dla dzieci i dorosłych

18.02 SITEM PO CIUCHACH. Zajęcia dla dzieci i dorosłych

25.02 SITEM PO CIUCHACH. Zajęcia dla dzieci i dorosłych