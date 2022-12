Jesień obfitowała w debiuty i zmiany w Westfield Mokotów, a to wciąż nie koniec niespodzianek. Klienci w grudniu mogą odwiedzić nowe sklepy i salony.

Klienci mogą odwiedzić m.in. butik polskiej marki odzieżowej True Colour by Ann Bogel.

Działa już firmowy sklep Tefal.

Salony Levi’s, Lacoste, Olsen i YES zapraszają w zupełnie nowych odsłonach.

Dla miłośników pięknych zapachów uruchomiono też przedświąteczny pop-up store Diptyque.

Jesień w Westfield Mokotów to prawdziwy festiwal nowości. Gerry Weber, Jott czy Jo Malone to tylko niektóre z niedawno otwartych salonów znanych i cenionych marek. Również Mango w ostatnich tygodniach powróciło z, pierwszym w Polsce, salonem w śródziemnomorskim koncepcie New Mediterranean. To jednak nie koniec propozycji jakie Westfield Mokotów ma dla klientów.

Do bogatej oferty perfumerii dostępnych w centrum, dołączył czasowy pop-up store Diptyque. Na wyspie francuskiej marki znaleźć można przede wszystkim bogato zdobioną, limitowaną kolekcję świąteczną. W ofercie dostępne są również perfumy, wody toaletowe, świece, aromatyczne akcesoria do wnętrz

i produkty do pielęgnacji. Propozycje Diptyque wyróżniają się niekonwencjonalnymi połączeniami zapachów oraz oryginalnym, ponadczasowym designem opakowań. Punkt Diptyque w Westfield Mokotów będzie otwarty tylko do końca grudnia. Jest to więc idealna propozycja dla osób szukających pięknych prezentów dla bliskich.

Kolejnym zasługującym na uwagę miejscem, jest butik polskiej marki True Color by Ann Bogel, założonej przez projektantkę w 2016 roku. W jej projektach dominuje prostota i minimalizm, a interesujące detale, wzory i elementy nadają całości unikalnego charakteru. Kolekcje True Color by Ann Bogel powstały z myślą o urozmaiceniu stylizacji biznesowych oraz świadomemu budowaniu szafy kapsułowej, której założenia oraz filozofia są bliskie założycielce marki.

W centrum handlowym otwarto również firmowy sklep Tefal. W przedświątecznym czasie bogata oferta doskonale znanych naczyń i urządzeń do gotowania niewątpliwie spotka się z zainteresowaniem odwiedzających centrum. Na miejscu można przetestować większość prezentowanych sprzętów, uzyskać porady czy… napić się świeżo zaparzonej kawy. Co ważne, do salonu Tefal klienci mogą przynosić elektrośmieci, a za każdy oddany sprzęt otrzymają bon na kolejne zakupy.

Dużo zmian zaszło również w salonach marek od lat obecnych w Westfield Mokotów. Jedną z nowości jest otwarcie sklepu Levi’s w koncepcie INDIGO. Dzięki strefie Levi’s Tailor Shop, wszyscy chętni mogą spersonalizować, odświeżyć lub naprawić swoje ulubione ubrania marki. Koncept INDIGO skupia się również na podkreśleniu idei zrównoważonego rozwoju, który jest jednym z priorytetów Levi’s.

Większą przestrzeń po przeprowadzce zyskał także butik Lacoste. Kultowa marka znana jest ze sportowo-modowych kolekcji premium, a jej symbolem jest zielony krokodyl. Wystrój lokalu w koncepcji La Club odzwierciedla nowoczesność, wyjątkowość oraz kreatywność marki. Z tej okazji, w butiku w Westfield Mokotów, przygotowano usługę personalizacji polówek i t-shirtów. Ubrania Lacoste to świetna propozycja dla osób ceniących wysoką jakość materiałów oraz elegancki luz.

W centrum handlowym można już odwiedzić otwarty po przerwie salon Olsen. Marka oferuje cenione, różnorodne kolekcje, w których klientki znajdą ubrania do pracy, na co dzień oraz na wieczorne wyjścia. Ubrania marki łączą w sobie piękno, wygodę i najnowsze trendy. Olsen chce aby każda kobieta mogła cieszyć się modą, dlatego oferuje odzież w rozmiarach od 34 do 48. Nowa przestrzeń Olsen znajduje się nieopodal wyspy Etno Cafe.

Kolejną marką, która przeniosła się do dużo większego, lokalu, jest YES – ceniony polski brand, którego znakiem rozpoznawczym są liczne kolekcje stworzone przez polskich projektantów i artystów. Biżuteria YES tworzona jest z myślą o podkreślaniu naturalnego piękna każdej kobiety.

Ostatnie miesiące były dla Westfield Mokotów niezwykle intensywne. Tak dużo zmian to dowód na to, że nasze centrum handlowe jest jedną z najpopularniejszych i najwyżej cenionych przestrzeni handlowych, przyciągającą jak magnes najlepsze marki polskie i globalne. Dzięki ostatnim otwarciom nasza oferta jeszcze bardziej się poszerza, dając klientom możliwość wyboru spośród różnych marek. A szeroki wybór jest tym czego klienci oczekują – mówi Izabela Wójcik, Dyrektor Westfield Mokotów.





