Otwarcie salonu Gant, a także Bimba y Lola w nowej odsłonie to tylko niektóre nowości w Westfield Mokotów.

Po miesiącach dużej dynamiki otwarć, Westfield Mokotów utrzymuje wysokie tempo aktywności w tym obszarze.

W sklepie Gant są dostępne ponadczasowe elementy garderoby, które z pewnością zostaną docenione przez świadomych mody klientów.

Na fanów mody i najnowszych trendów czeka jeszcze jedna zmiana – salon kultowej hiszpańskiej marki Bimba y Lola w nowej odsłonie.

Nowe otwarcia jak również relokacje sklepów do większych lokali na terenie naszego centrum to dobra wiadomość dla naszych klientów. Szersza oferta, jeszcze lepszy komfort zakupów i jakość nowych marek – to atrybuty z którymi weszliśmy w 2023 rok. Nasze centrum handlowe od zawsze silnie kojarzyło się z modą. Dlatego też Westfield Mokotów zapewnia klientom bardzo dobry wybór w tej kategorii, ale także zaskakuje organizowanymi tu wydarzeniami związanymi np. z modą i sztuką - mówi Izabela Wójcik, dyrektor Westfield Mokotów.

Gant w Westfiled Mokotów / fot. mat. pras.

Od niedawna, odwiedzający centrum handlowe Westfield Mokotów, mogą wstąpić do nowo otwartego salonu Gant. Sympatycy mody i zwolennicy amerykańskiego, akademickiego stylu z odrobiną europejskiego wyrafinowania, z pewnością znajdą tu coś dla siebie. Marka odzieżowa Gant narodziła się w 1949 roku na kampusach uniwersyteckich prestiżowej Ivy League Wschodniego Wybrzeża USA. Styl ten charakteryzuje pewność siebie i casualowa elegancja. Kolekcje Gant oferują swoim klientom najwyższej jakości odzież, obuwie oraz akcesoria zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Na początku marka specjalizowała się głównie w białych koszulach. Lecz po pewnym czasie, kolekcje proponowały coraz bardziej ekspresyjne i odważne kolory, a także wyjątkowe materiały.

Zróżnicowanie projektów nowych kolekcji Gant było reakcją marki na coraz większą swobodę panującą w świecie mody i chęć wyrażania siebie poprzez ubiór. Dlatego też, blezer, koszula button-down, chinosy i loafersy to elementy charakterystyczne marki Gant. Sklep marki klienci mogą znaleźć na parterze w Westfield Mokotów.

Gant w Westfiled Mokotów / fot. mat. pras.

Wierzymy, że Westfield Mokotów jest idealnym miejscem dla takiej marki premium jak Gant. W sklepie tym znajdziemy ponadczasowe elementy garderoby, które z pewnością zostaną docenione przez świadomych mody klientów. W tym sezonie będziemy mieć kolekcję lnianych koszul i spodni. Znajdziemy też ubrania wykonane z najwyższej jakości organicznej bawełny, które sprawdzą się na casualowe okazje lub bardziej eleganckie wyjścia. W Polsce rozpoczynamy rozwój naszej marki i chcemy budować jej świadomość na poziomie premium. Stawiamy na profesjonalną obsługę klienta, gdyż zależy nam na ich satysfakcji z zakupów. To są wartości, które łączą markę Gant z Westfield Mokotów – mówi Mustafa Can Çevik, Retail Director marki.

Bimba y Lola w Westfield Mokotów.

Na fanów mody i najnowszych trendów czeka jeszcze jedna zmiana – salon kultowej hiszpańskiej marki Bimba y Lola w nowej odsłonie. Jest on teraz bardziej przestronny i utrzymany w kolorowej, nieco szalonej stylistyce, charakterystycznej dla tej hiszpańskiej marki. Jej kolekcje charakteryzują się przede wszystkim wyrazistą kolorystyką, ciekawymi wzorami oraz nieszablonowymi połączeniami tkanin. Bimba y Lola utrzymuje bardzo bliskie relacje ze sztuką, tworząc swoje kolekcje i kampanie wspólnie z początkującymi artystami, a jej propozycje pokazują zamiłowanie tej marki do awangardy. Oprócz odzieży w salonie można znaleźć również biżuterię, torebki i buty. Poszukiwacze wyjątkowych i niebanalnych stylizacji znajdą modowe perełki w salonie Bimba y Lola znajdującym się w strefie The Designer Gallery na 1. piętrze Westfield Mokotów.

Bimba y Lola utrzymuje bardzo bliskie relacje ze sztuką, tworząc swoje kolekcje i kampanie wspólnie z początkującymi artystami.

Oczywiście nie samą modą żyją klienci, a Westfield Mokotów ma propozycje dla każdego. Osoby aktywne fizycznie, poszukujące suplementów i odżywek, mogą liczyć na szeroki wybór produktów w nowym sklepie Olimp Store. Od ponad 30 lat marka ta dostarcza najwyższej jakości produkty zarówno dla początkujących entuzjastów sportu, jak i profesjonalistów. Klienci sklepu mogą liczyć na profesjonalną pomoc ze strony sprzedawców przy wyborze odpowiednich suplementów uzupełniających ich dietę czy też wspierających w osiągnięciu postawionych przez nich celów treningowych. Olimp Store znajduje się na 1 piętrze w Westfield Mokotów.

