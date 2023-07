Westfield Mokotów jest centrum handlowym odpornym na większość kryzysów. Mamy lojalnych klientów, którzy doceniają nasz wyjątkowy tenant mix - mówi Grzegorz Grajkowski Director of Operations Poland Unibail-Rodamco-Westfield.

W Westfield Mokotów pojawiły się, między innymi, sklepy Jacadi Paris i Jott, którego nie było na polskim rynku.

Grzegorz Grajkowski ocenia, że tradycyjne kanały sprzedaży i e-commerce nie będą ze sobą rywalizować, ale będą się wzajemnie przenikać i uzupełniać.

Galeria Mokotów była pierwszym w Polsce obiektem trzeciej generacji. Łączyła funkcję handlu i rozrywki.

Co nowego słychać w Westfield Mokotów?

Grzegorz Grajkowski Director of Operations Poland Unibail-Rodamco-Westfield: Westfield Mokotów tętni życiem. Mocno pracowaliśmy przez ostatnie miesiące nad wzmocnieniem naszej oferty. Pojawiły się, między innymi, sklepy Jacadi Paris i Jott, którego nie było na polskim rynku. Mamy Mango – otwarte w całkowicie nowym koncepcie. Ruszyło także Studio planowania i zamówień IKEA.

To, co dzieje się Westfield Mokotów, to symbol zmian całej dzielnicy. Mokotów i Służewiec mocno przekonwertowały się z dzielnicy białych kołnierzyków w miks dzielnicy biurowej i mieszkaniowej.

Czy inflacja wpłynęła na odwiedzalność centrum?

Jesteśmy blisko odwiedzalności sprzed pandemii. Sposób odwiedzania centrów handlowych trochę się jednak zmienił. Klienci robią zakupy bardziej rozważnie. Przychodzą nieco rzadziej, ale koszyk zakupowy jest znacznie wyższy. To widać po obrotach, które są raportowane przez naszych najemców – odnotowaliśmy wzrost o 25 proc, co oznacza, że jesteśmy o 10 pkt. proc. powyżej inflacji.

Westfield Mokotów jest centrum handlowym odpornym na większość kryzysów. Mamy lojalnych klientów, którzy doceniają nasz wyjątkowy tenant mix, łączący wiele marek z segmentu premium, z szeroką ofertą najpopularniejszych marek mass-marketowych i sieciowych. To właśnie sprawia, że jesteśmy przygotowani na różnego rodzaju zawirowania rynkowe.

Czy dobrze przemyślany tenant mix wystarczy dla utrzymania i przyciągnięcia klientów? Czy Westfield Mokotów chce też być miejscem spotkań?

Galeria Mokotów była pierwszym w Polsce obiektem trzeciej generacji. Łączyła funkcję handlu i rozrywki. Miała kino, kręgielnię i sale zabaw dla dzieci w czasach, kiedy podstawowym „produktem” centrów handlowych był hipermarket z jedną alejką. Od tamtej pory wiele się zmieniło. Tak jak zmienia się otaczająca nas rzeczywistość, tak zmieniają się oczekiwania klientów.

Od lat niezmiennie poszukujemy nowych konceptów i rozwiązań, by nasze centra były dla klientów także atrakcyjnymi miejscami do spędzania czasu wspólnie z rodziną i przyjaciółmi. Temu służyć ma rozrywka, która wykracza poza dobrze już znane formaty, ale także organizowane przez nas wydarzenia. W zeszłym roku uruchomiliśmy naszą wewnętrzną agencję eventowo-mediową Westfield Rise, która tworzy przestrzeń dla marek, żeby te mogły wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, umożliwiając im interakcję z daną marką, poznanie jej filozofii i doświadczenie tego, co oferuje. Podczas tego typu wydarzeń klienci mogą sami przetestować najnowsze produkty z kategorii beauty czy elektroniki.

Również nasze własne wydarzenia, organizowane przez samo centrum, to okazja dla klientów do wspólnego spędzenia czasu, ale także do tego aby dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Doskonałym przykładem tego typu działań jest organizowany ostatnio w naszych centrach Westfield Good Festival, który był świetną okazją do wspólnego działania na rzecz naszej planety, a tego typu wydarzeń jest u nas coraz więcej.

Czy Westfield Mokotów jakoś specjalnie zabiega o to, by trafić ze swoją ofertą do generacji Z?

Badania, które przeprowadziliśmy, pokazały, że w Westfield Mokotów potrzeba oferty skierowanej do młodych ludzi. Już 20 proc. naszych klientów to osoby w grupie wiekowej 18-24 i z myślą o nich otworzyliśmy m.in. najnowszy sklep Pull&Bear.

W miarę upływu lat, Generacja Z będzie stopniowo zwiększała swój udział w grupie naszych kluczowych klientów, więc odpowiednio dopasowana dla niej oferta jest dla nas bardzo istotna. Jeśli ktoś w wieku kilkunastu lub 20 lat uzna Westfield Mokotów za swoje miejsce do robienia zakupów, jest duża szansa, że będzie kontynuował kupowanie właśnie tutaj także w późniejszym czasie

Z tego, co widzimy i słyszymy, młody klient bardzo lubi robić zakupy fizycznie, ale i wielokanałowo. Lubi mieć produkt bardzo szybko. Jednym z kluczy do sukcesu jest sprawne przygotowanie omnichannelu przez sieci handlowe, czyli posiadanie rozwiązań technologicznych, które pozwolą klientowi szybko sprawdzić, który produkt jest dostępny od ręki i czy jest możliwość jego odbioru w krótkim czasie. Dzięki temu klient będzie mógł na miejscu zobaczyć produkt i zdecydować, czy zabiera go ze sobą czy jednak rezygnuje.

Jak Westfield Mokotów reaguje na rosnący trend e-commerce?

Naszym zdaniem tradycyjne kanały sprzedaży i e-commerce nie będą ze sobą rywalizować, ale ewoluują w kierunku wzajemnego przenikania i uzupełniania się. Spójrzmy na niedawno otwartą, największą w Polsce Zarę. Salon ma ponad 4 tys. mkw. i poza nowoczesnym designem charakteryzuje go ekoefektywność i innowacyjność w kwestii podejścia do oczekiwań klientów. Inditex postawił na zarządzanie sklepem w optymalny sposób zarówno jeśli chodzi o oświetlenie, ogrzewanie, jak i wykorzystane w projekcie materiały.

Nowa koncepcja sklepu Zara w Westfield Mokotów to także wyjątkowe doświadczenie modowe zintegrowane z platformą internetową m.in. poprzez zautomatyzowaną strefę click and collect, która umożliwia szybki odbiór i zwrot towaru przymierzanego na miejscu. Sklep ma także strefę kas samoobsługowych, co jest nowością na rynku sklepów modowych. To wszystko pokazuje, że sprzedaż offline i online może nie tylko jednocześnie się rozwijać ale wzajemnie wzmacniać, oferując klientom nowe, wielokanałowe doświadczenia.

Jak Westfield Mokotów chce się pozycjonować na mapie Warszawy względem innych centrów handlowych?

Westfield Mokotów od samego początku mocno pozycjonowało się w segmencie mody, a także beauty. Jako pierwsze centrum wprowadzaliśmy marki, których nie było na rynku. To się nie zmieniło, nadal marki wchodząc na rynek polski wybierają Westfield Mokotów jako punkt startowy. Przykładem są monobradnodowe butiki Dior, Chanel czy Armani Beauty czy ostatnio otwarty salon Jo Malone, którego nie znajdziemy w takim formacie w innych centrach w Warszawie.

Ile wolnej przestrzeni do wynajęcia jest jeszcze dostępne w Westfield Mokotów?

Kryzys minął i wróciliśmy do tego, co było przed pandemią. W obiekcie, który ma ponad 200 sklepów, rokrocznie podpisujemy od 50 do 100 kontraktów. Wielu naszych najemców zmienia koncepty swoich lokali, powiększają swoja przestrzeń i aranżują sklepy zgodnie z najnowszymi trendami. Widzimy też, że sklepy, które trafiają w aktualne potrzeby klientów chcą być większe. Na dużej powierzchni mogą jeszcze lepiej odpowiedzieć na ich potrzeby i dostarczyć lepsze doświadczenia zakupowe. Doskonałym przykładem są tu sklepy grupy Inditex, z których każdy w ostatnim czasie powiększył się średnio dwukrotnie.

Czy któraś z marek musiała ustąpić miejsca innej?

Czasami dzieję się tak, że marka zatrzyma się na pewnym poziomie obrotów, dalej zaspokaja potrzeby klientów, ale nie rozwija się. Jeżeli widzimy w badaniach, że na to miejsce możemy zaoferować klientom inną markę, która wygeneruje większy obrót i lepiej zaspokoi ich potrzeby, to będziemy szukali innej lokalizacji dla dotychczasowego najemcy. Możliwe, że w nowym miejscu ta pierwsza marka będzie miała lepsze otoczenie, a jej oferta większą szansę na osiągnięcie sukcesu.

Jakie nowe marki pojawią się Westfield Mokotów?

Marco Polo pracuje nad nowym sklepem, który będzie łączył modę damską, męską i denim. Latem powitamy w Westfield Mokotów ponownie butik La Mania.

iSpot, który jest jednym z naszych najemców, zdecydował się znacząco powiększyć swój salon. Przy wejściu głównym będzie tworzył przez wakacje najnowszy format tego salonu w prawie dwa razy większym rozmiarze.

Czy są planowane aktywności, które mają podnieść komfort najemców?

Staramy się współpracować jak najlepiej z najemcami, tak żeby stworzyć środowisko do udanej aktywności biznesowej. Od 2016 roku realizujemy strategię Better Places 2030, w ramach której realizujemy między innymi cel obniżenia emisji dwutlenku węgla o 50 proc. W 2022 roku w czterech polskich centrach URW zdołaliśmy osiągnąć ok. 24 proc. oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i cieplnej w stosunku do 2019 roku. To gigantyczny wysiłek pracy multidyscyplinarnych zespołów, aby obiekt funkcjonował jak najbardziej efektywnie.

Jakie zmiany są planowane dla klientów?

Staramy się działać tak, by podróż klienta przez obiekt była jak najbardziej udana i komfortowa. Trwa remont parkingu na poziomie minus jeden. Wymieniamy posadzkę na nową, po której lepiej się jeździ. W ciągu najbliższych 12 miesięcy odbędzie się gruntowy remont wszystkich wejść z parkingów, usprawnimy też komunikację pionową w obiekcie - będziemy wymieniali schody za recepcją w sercu obiektu. Dzięki temu nasi klienci będą mogli szybciej poruszać się między poziomami.

Czy to, że klient, który przychodzi ma różne potrzeby jest istotne dla Westfield Mokotów?

Tak, jak najbardziej jesteśmy centrum inkluzywnym, otwartym na potrzeby różnych grup klientów. Dotyczy to nie tylko naszej oferty, ale także oferowanych usług czy udogodnień. Jako URW współpracujemy z fundacjami Integracja czy Synapsis. Pierwsza z nich weryfikuje dostępność architektoniczną obiektów i ich łatwą dostępność dla osób, którym może być się trudniej przemieszczać. Druga fundacja zajmuje się dziećmi i dorosłymi w spektrum autyzmu. W ramach współpracy wprowadziliśmy już godziny ciszy w Westfield Arkadia i pracujemy teraz nad wprowadzeniem tego rozwiązania w naszych kolejnych obiektach. Na naszych recepcjach jest dostępny tłumacz języka migowego, z którym można się połączyć przez stronę internetową. W tym miejscu można wypożyczyć też m.in. wózek inwalidzki.

Co jeszcze jest ważne dla Westfield Mokotów?

Chcemy sprawić, by miejsce, które oferuje globalne marki, było jednocześnie bardzo lokalne. Działamy na rzecz lokalnych społeczności, organizujemy spacery po Mokotowie i okolicach, współpracujemy z domami kultury, które są w pobliżu, fundacjami działającymi m.in. na rzecz kobiet, wspieramy młodych twórców.

Chcemy skracać dystans. Naszą główną funkcją jest wspieranie handlu i promocja marek, ale chcemy dać klientom przestrzeń by mogli robić to na swoich zasadach i w najbardziej dogodnej dla siebie formie.

W świecie wirtualnym nie poznamy zapachu nowych perfum, działania kremu, nie przetestujemy najnowszego gadżetu. Możemy oglądać na ekranie naszego telefonu czy komputera jak ktoś coś robi, testuje, próbuje ale sami tego nie doświadczymy. W naszych centrach dążymy do tego, żeby stworzyć przestrzeń, która będzie do takiego doświadczania jak najlepiej dostosowana.

