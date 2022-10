Unibail-Rodamco-Westfield uruchamia Westfield Rise, wewnętrzną agencję zajmującą się: sprzedażą mediów, brand experience oraz dostarczaniem nowych rozwiązań metrycznych.

Unibail-Rodamco-Westfield (URW), deweloper i operator flagowych obiektów handlowych i life­style’owych, uruchamia Westfield Rise.

To wewnętrzna agencja zajmująca się: sprzedażą mediów, brand experience oraz dostarczaniem nowoczesnych rozwiązań metrycznych pozwalających wykorzystać wiedzę na temat klientów odwiedzających obiekty handlowe z portfolio URW przy tworzeniu spersonalizowanych kampanii mediowych i eventowych.

Westfield Rise zaoferuje swoim klientom – markom oraz agencjom zajmującym się zakupem mediów, dostęp do platformy URW, łączącej najlepsze w swojej klasie nośniki mediowe, zlokalizowane w 57 centrach handlo­wych w Europie. Dzięki temu kampanie będą nie tylko innowacyjne, ale też w pełni mierzalne. W ofercie Westfield Rise znajduje się obecnie 1700 cyfrowych billboardów, stanowiących jedną z największych baz tego typu nośników na kontynencie, 170 przestrzeni dedykowanych dla działań z zakresu brand experience, jak również liczne formaty reklamy online.

Wraz z uruchomieniem Westfield Rise będziemy mogli obsługiwać branżę reklamową i mediową w sposób dostosowany do jej potrzeb. Stworzyliśmy zespół i organizację pracy, która umożliwia nam wspólne działania w ramach jednej platformy. Dzięki temu nasza współpraca z klientami jest długofalowa i opiera się zarówno na mierzalnych rezultatach, jak i rozwiązaniach „szytych na miarę”. Nasze podejście skoncentrowane na kliencie, a opar­te na wiedzy i analizie danych, pozwoli nam obsługiwać marki, agencje i nabywców mediów poprzez realizację atrakcyjnych i spersonalizowanych kampanii offline i online, jak również aktywacji marketin­go­wych, skierowanych do grupy naszych niezwykle zaangażowanych odbiorców, których mamy w każdym z obiektów w naszej sieci – opowiada Caroline Puechoultres, Chief Custo­mer Officer, Unibail-Rodamco-Westfield.

Dzięki podejściu „jedna platforma, wspólni odbiorcy, te same zasoby”, Westfield Rise oferuje klientom dostęp do jakościowych danych o odbiorcach ich reklam, za pomocą platformy w pełni zgodnej z wymogami RODO. Wolumen osób odwiedzających centra handlowe URW w Europie to 550 milionów osób rocznie oraz 40 mln konsumentów online.

Unibail-Rodamco-Westfield powołało również Candice Mayer-Gillet na stano­wis­ko Dyrektor Zarządzającej Westfield Rise. Candice Mayer-Gillet posiada bogate doświadczenie w pracy w ramach różnych struktur URW, zajmo­wa­ła się m.in. leasingiem, zarządzaniem operacyjnym i komunikacją w kanale retail media. Dzięki swojej szerokiej wiedzy oraz holistycznemu spojrzeniu, Candice doskonale wie w jaki sposób oferta Westfield Rise powinna odpowiadać na potrzeby klientów, by oferować im to co najlepsze w URW.

Siedziby główne Westfield Rise zlokalizowane będą w Paryżu i w Londynie. Członkowie zespołu, liczącego 50 osób pra­cować będą w 11 europejskich krajach, w których działa URW. Westfield Rise wykorzys­tywać będzie nośniki mediowe zlokalizowane we wszystkich 80 obiektach w Europie i USA (w tym 53 flagowych centrach).

Westfield Rise kontynuować będzie także swoją wieloletnią współpracę z klientami takimi, jak Disney, Samsung, Amazon, Clearpay, Netflix i LVMH, jak również partnerami na poziomie regionalnym: Ocean Outdoor, Clear Channel i JCDecaux.

