Nowe kawiarnie, wzmocnienie wizerunku marki i nacisk na szkolenia pracowników. Sieć the White Bear Coffee ma plany na najbliższe miesiące.

Obecna sytuacja na rynku nie zniechęca przedsiębiorców do inwestowania w kawiarnie.

Sieć the White Bear Coffee szykuje się właśnie do otwarcia kolejnych czterech lokali: w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Łomży.

Wygrywamy wysokiej jakości produktem, dopracowanym konceptem i nowoczesnymi rozwiązaniami. Kryzys? Mimo wzrostu cen kawy i nośników energii, nasze kawiarnie są pełne gości. Nie tylko mamy nadzieję, ale też intensywnie pracujemy nad tym, aby to się nie zmieniło – mówi Urszula Olechno, CEO sieci the White Bear Coffee.

Franczyza the White Bear Coffee to obecnie 8 punktów, ale już wiadomo, że liczba ta wkrótce ulegnie zmianie. Nowe kawiarnie powstaną bowiem w Warszawie, Krakowie oraz Łomży. Dodatkowo sieć zyskała pierwszego multifranczyzobiorcę, który oprócz lokalu w Giżycku, prowadzić będzie drugiego Miśka w Lublinie.

Wynik ten cieszy tym bardziej, że sama sieć powstała na krótko przed pandemią, rozwijała się w jej trakcie, a teraz, mimo zbliżającego się kryzysu, nie zwalnia tempa.

Nasz koncept jest dopracowany w każdym detalu, przyciąga nowoczesnymi wnętrzami, przyjemnym klimatem, ale przede wszystkim – najwyższej jakości kawą wypalaną w rzemieślniczej palarni. Obecnie skupiamy się na tym, aby podnieść jakość obsługi i dać franczyzobiorcom narzędzia do pracy z własnym zespołem. Wychodzimy bowiem z założenia, że kawiarnia to nie tylko kawa, ale także serwis, uśmiech baristów, ich rozwój, profesjonalne podejście do gościa. Chcemy w tej kwestii wyznaczać zupełnie nowe standardy na rynku i w pewien sposób zniwelować skutki wzrostu cen – przekonuje Urszula Olechno.

Ceny kawy systematycznie idą w górę od blisko dwóch lat. Już w 2021 roku ceny ziaren najpopularniejszych odmian wzrosły nawet o 80 proc. Z jednej strony był to skutek pandemii i problemów globalnych łańcuchów dostaw. Ich przerwanie oraz znaczące zwiększenie się kosztów transportu doprowadziły do podwyżek.

Z drugiej strony doszły zmiany klimatyczne i związane z nimi ekstremalne zjawiska pogodowe. Mowa tu przede wszystkim o suszy w Brazylii, po której nastąpiły niespodziewane przymrozki.

Rok 2022 przyniósł tylko pogorszenie całej sytuacji. Podobnie jak w innych branżach, termin inflacja jest tu odmieniany przez wszystkie przypadki. Wzrost cen paliw, a co za tym idzie, samego transportu, wzrost cen gazu i energii elektrycznej, a także kosztów pracy – wojna w Ukrainie odciska zatem piętno na wielu rynkach.

Efekt? Arabika jest obecnie najdroższa od 10 lat. A popyt na nią, szczególnie w Europie, jest przecież ogromny i nic nie wskazuje na to, żeby miał spaść. Szacuje się, że 25 proc. globalnej produkcji kawy wypijane jest właśnie na starym kontynencie.

Przez długi czas koszty wzrostów ceny kawy braliśmy na siebie. Obecnie branża, jeśli tak jak my nie chce rezygnować z jakości, nie ma wyboru i musi włączyć w to klientów końcowych. Niestety nie mamy na to wpływu. Nasze doświadczenia pokazują jednak, że Polacy nie chcą rezygnować z picia kawy na mieście, ten trend rośnie i z pewnością nie wyhamuje. Naszą rolą jest teraz sprawienie, aby wybrali naszą sieć – mówi Marcin Zalewski, współwłaściciel the White Bear Coffee.

Sposobów na budowanie przewagi konkurencyjnej the White Bear Coffee ma kilka. Pierwszy z nich to skuteczny marketing w internecie, który tworzy wokół każdej kawiarni silną społeczność. Dodatkowo sieć od początku istnienia rozwija własną aplikację mobilną – obecnie 27 proc. transakcji dokonywanych jest przy jej udziale.

Franczyzodawca stawia ponadto na profesjonalne szkolenia pracowników. Obejmują one wszystkie zespoły kawiarni i skupiają się nie tylko na przekazywaniu wiedzy baristycznej, ale także na obsłudze gości i kształtowaniu kompetencji miękkich.

W ramach naszej sieci działa szkoleniowiec, który pomaga wdrażać wszelkie procedury. Dodatkowo zajmuje się motywacją pracowników, podnoszeniem ich świadomości dotyczącej przypisanych zadań, wskazywaniem ścieżek rozwoju i awansu. Zależy nam na budowaniu silnych, zintegrowanych teamów, które będą czerpać satysfakcję z pracy i tworzyć najwyższe standardy. Wierzymy, że to siłą rzeczy przełoży się na zadowolenie naszych gości. Zwiększy także naszą przewagę konkurencyjną i sprawi, że zyskamy kolejnych partnerów biznesowych, którzy będą chcieli skorzystać z tego know how – podsumowuje Urszula Olechno.

