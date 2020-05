Wiceprezes LPP podczas EEC Online: Musimy zmierzyć się z digitalizacją i zmianą preferencji klientów

- Wybuch pandemii był dla nas czarnym łabędziem w klasycznym wydaniu - przyznał podczas sesji inauguracyjnej EEC Online Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

- Od dwóch lat mówiło się o nadchodzącym kryzysie, ale skala zjawiska zaskoczyła nas wszystkich - mówił wiceprezes LPP. - Z dnia na dzień zostały odcięte wszystkie sklepy stacjonarne, sprzedaż spadła o 85 proc., a koszty pozostały niemal takie same. To walka, by zachować płynność finansową, bezpieczeństwo pracowników i możliwość długofalowego działania.

Jedynym otwartym kanałem dystrybucyjnym, była sprzedaż internetowa. - Staraliśmy się zwiększać nasze zaangażowanie w tym kanale. Zaobserwowaliśmy wielu nowych klientów, którzy zmieniają swoje przyzwyczajenia. Musimy się szybko do tego dostosować - mówi Przemysław Lutkiewicz.

Sprzedaż internetowa wzrosła czterokrotnie, a to oznacza dużo „wąskich gardeł” w zakresie logistyki. - Szybko przestawiamy nasze centrum logistyczne - z obsługi salonów stacjonarnych na możliwość wysyłki i obsługi e-commerce. Z drugiej strony, wdrażamy szybki projekt dostawy do klienta internetowego ze sklepu stacjonarnego, bo widzimy taką potrzebę - podsumowuje wiceprezes LPP.