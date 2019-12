Więcej gastronomii w Olivii Star

- Otwierając Arco by Paco Pérez inwestor już miesiąc temu zapowiedział otwarcie również drugiego konceptu gastronomicznego na 33. piętrze najwyższego w Polsce Północnej budynku. Jak mówi Rafał Marcyniuk, członek zarządu Olivia Star Top otwierana nowo restauracja Treinta y Tres to propozycja dla wszystkich, którzy na co dzień szukają najwyższej klasy gastronomii, jednak w wydaniu mniej oficjalnym niż w sąsiedniej restauracji Arco: Używając metafory - wyjście do Arco, możemy porównać z wizytą w operze lub filharmonii, Treinta y Tres to koncert zagrany przez tych samych wybitnych muzyków, ale repertuar i atmosfera mniej formalna. To miejsce, do którego można przyjść na biznesowy lunch czy kolację w gronie przyjaciół. Również pod względem cenowym restauracja oferuje szerszy wachlarz cen, ponieważ ceny hiszpańskich przekąsek rozpoczynają się już od 20 zł. Restauracja pod względem jakości kuchni, nie odstępuje Arco – mówi Rafał Marcyniuk.

Różni się charakterem i odmiennym podejściem do celebracji posiłku

Nad ofertą gastronomiczną restauracji czuwa ten sam zespół utytułowanych mistrzów, co w restauracji Arco, jednak nie jest to gastronomia z rodzaju autorskiej sztuki fine dining. Potrawy są również przygotowywane z wykorzystaniem świeżych produktów, sprowadzanych codziennie z całego świata. Jesteśmy stałymi rezydentami gdańskiego lotniska, z którego codziennie odbieramy świeże ryby, owoce i owoce morza, sprowadzane przez zaufanych dostawców, w kilku krajach Europy – mówi Krzysztof Dembek, członek zarządu Olivii Star Top. Czasem nad ranem telefonicznie jesteśmy informowani przez rybaków z Hiszpanii, że udało im się złowić wyjątkowy gatunek ryby i już o 9 odbieramy je z terminala cargo w Rębiechowie.

Treinta y Tres otwarta będzie codziennie z wyłączeniem poniedziałków. Od wtorku do niedzieli w godzinach 12.00-15.00 dostępne jest menu lunchowe, a kolacje oferowane są w godzinach 17.00-22.00.

Treinta y tres stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie miłośników jakościowej kuchni na zachwycające miejsce, położone w miejscu, które zapewnia nam zachwycający widok z perspektywy 140 metrowego budynku– dodaje Krzysztof Dembek. Ma być miejscem, w którym z przyjemnością zjemy lunch, biznesową kolację, ale także spotkamy się w gronie przyjaciół.