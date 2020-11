Więcej metrów w nowym koncepcie. JYSK rozbuduje sklep w Eden Retail Park

- Bez wątpienia pandemia wprowadziła poprawki w naszych planach, ale ich nie udaremniła.

Po otwarciu sklepu w maju zanotowaliśmy wzrost obrotów w ciągu ostatnich sześciu miesięcy w porównaniu do tego samego okresu w 2019 roku, co jest zachęcające. Stale poszerzamy i

powiększamy nasz asortyment w małych miejscowościach. W tym trudnym okresie format

parku handlowego najlepiej pasuje do obecnych czasów. W Eden Retail Park mamy własne

wejście, nasi klienci nie korzystają z powierzchni wspólnych, jak w dużych centrach

handlowych, a zwiększenie powierzchni najmu pozwoli nam jeszcze lepiej zadbać o dystans

społeczny - mówi Dominik Łoński, JYSK Development Manager.

- Jesteśmy dumni z tego, że nasz główny najemca poprawił swoje wyniki finansowe w

trudnych czasach i zdecydował się powiększyć powierzchnię najmu. Eden Retail Park, ze

względu na koncentrację na tutejszym kliencie, preferującym szybkie i bezpieczne zakupy w

pobliżu miejsca zamieszkania w warunkach COVID-19, dość szybko przywrócił przepływ

kupujących. Wydaje się, że to dobry znak dla lokalnego rynku detalicznego. A także fakt, że

średnie obroty naszych najemców we wrześniu przekroczyły już dane z analogicznego okresu

ubiegłego roku. Myślę, że jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że zakończyliśmy przebudowę

centrum handlowego na park handlowy zaledwie kilka miesięcy przed pandemią. Teraz jest to

jedna z naszych mocnych zalet - zauważył Maxim Shkolnick, Partner Focus Estate Fund.

Focus Estate Fund nabył Eden Retail Park w 2018 roku, zainwestował ponad 2 mln euro w celu zmiany formatu z centrum handlowego na park handlowy. Przebudowa parku handlowego została zakończona w grudniu 2019 roku. Głównymi najemcami są znane międzynarodowe i lokalne marki, takie jak: Decathlon (1900 mkw.), Jysk (1400 mkw.), Action (867 mkw.) m.), Chiński Market (1344 mkw.), Komfort (565 mkw.).