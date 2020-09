Więcej mody w CH Auchan Sosnowiec

Centrum Handlowe Auchan Sosnowiec powiększyło swoją ofertę modową. 15 września do grona najemców tego obiektu dołączył salon Olivia Boutique oferujący ubrania, obuwie i dodatki polskich i międzynarodowych marek, który zajął lokal o powierzchni 130 mkw. Za komercjalizację Centrum Handlowego Auchan Sosnowiec odpowiada Ceetrus Polska.

Centrum Handlowe Auchan Sosnowiec zapewnia klientom możliwość zakupów w blisko 30 sklepach i korzystania z wielu różnorodnych usług. Od 15 września w obiekcie działa nowy salon marki Olivia Boutique, który rozszerzył ofertę modową dostępną w centrum handlowym.

Salon Olivia Boutique oferuje ubrania, buty i dodatki dla kobiet ceniących wygodę i niepowtarzalność. Dostępne w sklepie kolekcje łączą prostotę i elegancję oraz wpisują się w najnowsze trendy mody. W asortymencie salonu można znaleźć zarówno odzież na co dzień, jak i eleganckie kreacje wieczorowe wyprodukowane w Polsce, Francji i we Włoszech. Zespół Olivia Boutique szczególną uwagę przywiązuje do jakości tkanin, wykończenia ubrań oraz dodatków.

– Dokładamy starań, by rozszerzać portfolio centrum handlowego tak, aby klienci mogli u nas zrobić zakupy na co dzień i na wyjątkowe okazje. Dlatego cieszy nas, że kolejna, tym razem lokalna marka modowa zdecydowała się wybrać nasz obiekt na lokalizację swojego nowego salonu – mówi Aleksandra Złotek, Property Manager Centrum Handlowego Auchan Sosnowiec.

Marka Olivia Boutique jest obecna na polskim rynku od 2013 roku, prezentując z powodzeniem starannie wyselekcjonowane kolekcje ubrań i dodatków w dwóch salonach stacjonarnych – w Chorzowie oraz od 22 września w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec.