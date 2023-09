Na planie wałbrzyskiej Galerii Victoria pojawił się nowy sklep z obuwiem. Klienci znajdą tam również akcesoria.

Nowy sklep z obuwiem otwarto w Galerii Victoria w Wałbrzychu

Na mapie odwiedzin galerri pojawia się czerwone logo Rieker.

W galerii działają też CCC, New Balance, Deichmann, obuwie.pl i Ryłko.

Nowy sklep Rieker już otwarty czeka na klientów Galerii Victoria. Salon oferuje markowe obuwie oraz akcesoria.

Galeria Victoria kompleksem handlowo-usługowo-rozrywkowym w Wałbrzychu. Obiekt posiada wieloekranowe kino (Cinema City), liczne restauracje i kawiarnie oraz oferujące klientom dostęp do znanych polskich i międzynarodowych marek. Całkowita powierzchnia centrum handlowego to około 80 tysięcy mkw., a powierzchnia najmu to 43 tysiące mkw. Dla klientów zmotoryzowanych przygotowano 1 390 naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych.

