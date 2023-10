W I półroczu br. CH Forum Gliwice zanotowało znaczący wzrost liczby odwiedzających. Obroty centrum osiągnęły poziom 17 proc. wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Deka Immobilien zapowiada zmiany w celu podniesienie atrakcyjności obiektu.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku CH Forum Gliwice zanotowało wzrost liczby odwiedzających.

Footfall centrum wzrósł niemal o 10 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku.

Obroty osiągnęły poziom 17 proc. wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Deka Immobilien, wraz z zarządcą nieruchomości MVGM, kontynuują obrany kierunek rozwoju galerii, którego podstawą jest odpowiadanie na potrzeby odwiedzających.

Przeprowadzono badania wśród klientów oraz mieszkańców strefy zasięgu i planują wprowadzenie szeregu zmian oraz udogodnień mających na celu podniesienie atrakcyjności obiektu.

CH Forum Gliwice, strategicznie położone w sercu miasta, pełni kluczową rolę jako centrum handlowo-rozrywkowe dla mieszkańców i odwiedzających region.

Stawiamy na różnorodny tenant-mix oraz wprowadzanie kolejnych udogodnień dla klientów w celu wzmocnienia dominującej roli galerii w regionie. W minionym półroczu podpisaliśmy umowy z nowymi dużymi najemcami na ponad 6300 mkw. Wśród nowych marek znaleźli się m.in. z Tous Jewelry, Medicine, Apart Mennica, Pandora, Intimissimi, Starbucks, Kodano i Homla. Ponadto, Home & You zwiększyło swoją powierzchnię wynajmu do ponad 500 mkw. i otworzyło swój flagowy salon w mieście - wyjaśnia Małgorzata Słowik, Leasing Director, MVGM.

Ewolucja w galeriach handlowych jest procesem ciągłym, kształtowanym przez trendy, mody oraz zmiany w stylu życia i sposobie robienia zakupów przez konsumentów. Obecnie jednym z wyzwań dla większości centów handlowych jest stworzenie bodźców skłaniających klientów do częstszego odwiedzania i spędzania w nich czasu. Rosnącą popularnością cieszy się także koncepcja smart shoppingu, która zakłada, że klienci wybierając miejsce do zakupów biorą pod uwagę cenę, czas, wygodę, dostosowanie oferty do ich indywidualnych potrzeb oraz wysoką jakość obsługi.

Istotne jest, by co jakiś czas zweryfikować i poznać w sposób rzetelny, czyli za pomocą badań społecznych, preferencje obecnych i potencjalnych klientów. Na przestrzeni kilu lat ich przyzwyczajenia, potrzeby i profil zmieniają się. W CH Forum Gliwice chcemy podążać za klientem i oferować mu sprofilowane udogodnienia czy usługi - mówi Małgorzata Słowik.

Galeria wprowadza zmiany

Badania zrealizowane przez GfK Polonia na zlecenie Deka Immobilien oraz MVGM pozwoliły na głębsze zrozumienie klientów Forum. Pomogły one poznać ich socjo-demograficzny profil, potrzeby a także oczekiwania wobec galerii oraz sposobów spędzania wolnego czasu.

- Raport ujawnił nam ogromny potencjał tkwiący w sferze zasięgu. Pozyskane wnioski wsparły nas w zdefiniowaniu warunków, które muszą zostać spełnione, aby przyciągnąć nowe osoby do CH Forum Gliwice w przyszłości. Bazując na tych ustaleniach, opracowaliśmy wszechstronną strategię, nakreślającą kierunki dalszego rozwoju centrum w obszarze leasingu, marketingu oraz customer experience - podkreśla Martyna Pustuł, Head of Retail Property Management, MVGM.

Wśród zapowiadanych zmian znajduje się wzbogacona oferta handlowa o nowe marki, precyzyjnie dopasowane do profilu grup docelowych, co ma podkreślić unikalne pozycjonowanie.

- W procesie tworzenia nowego konceptu customer experience wzięliśmy pod uwagę całokształt wrażeń, emocji i interakcji, które towarzyszą klientom podczas ich wizyt w CH Forum Gliwice - kontynuuje Martyna Pustuł.

Wdrażając nową strategię, efektywny marketing pełni kluczową rolę jako łącznik między galerią a klientami. Skupienie na przekazywaniu nowości i doświadczeń za pomocą rozbudowanych strategii marketingowych jest istotne dla utrzymania atrakcyjności i konkurencyjności galerii.

Już wkrótce zaprezentujemy mieszkańcom regionu zupełnie nową linię komunikacji. W odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania klientów planujemy wzmocnić naszą obecność w kanałach digitalowych, tworząc bardziej różnorodne treści. Będzie więcej materiałów wideo a także rozszerzymy naszą współpracę z influencerami - wyjaśnia Martyna Pustuł.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl