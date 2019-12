Więcej rozrywki w Manufakturze. Nowy najemca stawia na VR

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 19 gru 2019 17:08

Manufaktura w Łodzi poszerza ofertę rozrywkową i to w najnowocześniejszym wydaniu. VR Park Manufaktura to przestrzeń gier i poznawania świata wirtualnej rzeczywistości. – Nowy najemca znakomicie uzupełnia ofertę rozrywkową skierowaną do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym – informuje Agnieszka Mikurenda, Tenants Relations Manager Manufaktury.