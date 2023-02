Otwarcie setek nowych sklepów, budowa dwóch magazynów i inwestycje w fotowoltaikę - to plan Aldi na najbliższe lata ekspansji w Polsce. Sieć chce również uruchomić sklep internetowy i tym samym zapewnić nowy wymiar zakupów we wszystkich kanałach.

ALDI obecnie posiada 251 sklepów w Polsce i zatrudnia ponad 4000 pracowników.

ALDI chce zapełnić białe plamy na mapie handlowej Polski.

600 sklepów w ciągu pięciu lat - to plan ALDI na Polskę. Docelowo ma ich być około tysiąca.

ALDI stawia na rozwój organiczny, ale sieć jest otwarta na różne możliwości. Poszukuje lokali o powierzchni 1 tys. mkw sali sprzedaży - to benchmark, na którym się opiera ALDI.

- Oczywiście nie w każdym miejscu uda się zbudować taką powierzchnię. Rozrastamy się i jeżeli widzimy, że gdzieś jest opcja 800-900 mkw., to korzystamy. Priorytetem są dla nas duże miasta, już w nich jesteśmy i chcemy poszerzyć portfolio placówek. To pierwsza grupa lokalizacji, na której się koncentrujemy. Natomiast spośród pozostałych kilkuset miast wiele jest takich, w których nas nie ma - mówi Tomasz Gawlik, dyrektor Obszaru Nieruchomości i Ekspansji sieci ALDI w Polsce.

To nasz naturalny kierunek – zapełnianie białych plam na mapie Polski. Nie wykluczamy też mniejszych miejscowości - mówi Tomasz Gawlik.

W perspektywie 5 lat sieć chce mieć około sześciuset sklepów ALDI w Polsce.

- Docelowo ponad tysiąc. Nakłady na rozwój ALDI w Polsce tylko w minionym roku zwiększyły się o 50 proc. w stosunku do 500 mln zł. w roku ubiegłym - podkreśla Tomasz Gawlik.

Jeden ze sklepów ALDI, mat. pras.

Nowe sklepy i magazyny

W ślad za otwarciami nowych sklepów ALDI planuje budowę kolejnych dwóch magazynów, które zapewnią sprawną logistykę i zoptymalizują koszty transportu.

- To umożliwi nam dalszy rozwój i osiągnięcie rentowności, z uwzględnieniem amortyzacji inwestycji i rozbudowy sieci logistycznej. W tej chwili to kluczowy element strategii ALDI biorąc pod uwagę koszty dystrybucji i plany ekspansji - mówi dyrektor Obszaru Nieruchomości i Ekspansji sieci ALDI w Polsce.

Jak wyjaśnia, ma to ogromne znaczenie nie tylko dla ALDI, ale i dla całej branży zmagającej się z tak dużym wzrostem cen energii i paliw, które są najważniejszymi elementami kosztotwórczymi.

W tym roku będziemy starali się zamontować też instalacje fotowoltaiczne we wszystkich sklepach, tam gdzie będzie to możliwe technicznie i prawnie. Oszczędności w zużyciu energii szacujemy na ok. 20-25 proc. - mówi Tomasz Gawlik.

Już dziś magazyn w Chorzowie zaopatrywany jest w zieloną energię, pomimo że aktualnie nie znajduje się na nim zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Dostarczana energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł energii.

Wkrótce sklep internetowy ALDI

Na przestrzeni najbliższych dwóch lat firma planuje otwarcie sklepu internetowego.

- Na początku ruszymy ze sprzedażą towarów przemysłowych, bo z takim asortymentem prościej jest wystartować i przetestować mechanizmy. Ogromne znaczenie będzie miał dla nas w tym roku proces rozwoju doświadczenia zakupowego opartego na koncepcji prostoty, która zaoferuje klientom nowy wymiar zakupów we wszystkich kanałach - zapowiada Tomasz Gawlik. - Wielu naszych klientów ceni sobie ALDI właśnie za prostotę, czyli transparentne promocje, które nie są obwarowane licznymi warunkami, klienci nie muszą się pilnować, by załapać się na obowiązujące promocje. Nasze sklepy są czyste, przejrzyste, klienci na każdym kroku podkreślają nam, jakie to dla nich ważne - dodaje.

ALDI rozbudowuje struktury

Pomimo pandemii i kryzysu ekonomicznego, który dotyka wszystkie podmioty gospodarcze, od ponad dwóch lat sieć otwiera kilkadziesiąt sklepów rocznie, zwiększając poziom zatrudnienia i rozbudowując swoje struktury.

W 2022 roku w Polsce otworzyliśmy 50 nowych sklepów oraz drugi magazyn - w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą, skracając tym samym czas dystrybucji do swoich sklepów o 30 proc. - mówi Tomasz Gawlik.

Uroczyste otwarcie magazynu ALDI w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą, mat.pras.

ALDI odnotowało również wzrost zatrudnienia o 28 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

ALDI stawia na energię odnawialną

- Częściowo zredukowaliśmy oświetlenie na parkingach i ok. 30 proc. we wnętrzu sklepów. Dzięki wprowadzonym zmianom kontynuujemy wcześniej rozpoczęte działania na rzecz redukcji gazów cieplarnianych i całkowitego przejścia na korzystanie z energii odnawialnej. To nasza odpowiedź na bieżącą sytuację gospodarczo-polityczną oraz ciągle rosnące ceny energii - twierdzi dyrektor Obszaru Nieruchomości i Ekspansji sieci ALDI w Polsce.

Jak dodaje, 2022 był kolejnym rokiem prób i dynamicznych zmian. Poza skutkami pandemii, handel, jak każda inna branża, stawiał czoła skutkom agresji Rosji na Ukrainie, światowa gospodarka stanęła w obliczu globalnego kryzysu, w tym szczególnie energetycznego, to spowodowało przyspieszony zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii, jednocześnie inflacja mocno poszybowała do góry. To także rok uszczelnienia zakazu handlu w niedziele i ustawowe obniżenie VAT na wybrane produkty.

- Dla rynku nieruchomości w handlu, do braku atrakcyjnych lokalizacji, z którymi borykamy się coraz częściej, doszła także mniejsza aktywność deweloperów, wzrost kosztów użytkowania i kosztów budowy, trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników i materiałów budowlanych. Również rosnące stopy procentowe i zaostrzona polityka kredytowa banków utrudniła finansowanie inwestycji w nowe nieruchomości - uzupełnia Tomasz Gawlik.

Jego zdaniem, na szczęście handel w Polsce potrafił oprzeć się temu trendowi i praktycznie większość sieci w Polsce, w tym ALDI, realizowała swoje plany ekspansji. Obok wolnostojących dyskontów formatami stosunkowo najbardziej odpornymi na wahania rynkowe okazały się parki handlowe - mimo pandemii i kryzysu klienci nadal często je odwiedzali w 2022 roku.

Można powiedzieć, że jedną z przyczyn dobrej frekwencji w tych obiektach była właśnie obecność dyskontów spożywczych. Znamienne, że polski rynek wciąż wydaje się interesujący zarówno dla nowych inwestorów, jak i tych obecnie już na nim działających - mówi Tomasz Gawlik.

Jak twierdzi, nadal będziemy odczuwać skutki inflacji, w tym rosnące koszty i dostępność energii, gazu, prądu, opału.

Niestabilna sytuacja polityczno gospodarcza wciąż wpływa na wahania kursów walut, rosnące opłaty celne, czy koszty logistyczne (ceny ropy, benzyny). W obliczu katastrofy klimatycznej i kryzysu energetycznego biznes nie może sobie pozwolić na rozluźnienie. Z jeszcze większą mocą będziemy pracować na optymalizacją energetyczną i wywiązaniem się ze zobowiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju - podsumowuje.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl