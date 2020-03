Więcej smaków w Gemini Park Tarnów

Wiosna przyniesie nowości w ofercie Gemini Park Tarnów. Do grona najemców wkrótce dołączy Sevi Kebab oraz piekarnia Strusinianka, mająca też w centrum handlowym stoiska.

Obchodzący w tym roku 10-lecie Gemini Park Tarnów umacnia swoją ofertę. Koniec pierwszego kwartału br. przynosi centrum handlowemu dwie nowe umowy najmu, opiewające w sumie na 130 m kw. GLA. Jeszcze w marcu do grona najemców dołączy Sevi Kebab.

Popularna sieć restauracji, mająca w swoim menu dania kuchni bliskowschodniej, w tym m.in. różne rodzaje kebabów, sałatek czy dań wege, a także wybrane dania kuchni tajskiej i orientalnej, zajmie lokal mający 84 m kw. Będzie to 5 punkt zlokalizowany w obrębie zmodernizowanej z początkiem zeszłego roku strefy food court.

Jednocześnie będzie to także 8 lokal gastronomiczny w Gemini Park. Sevi Kebab to już druga restauracja, która w ciągu ostatniego półrocza zdecydowała się otworzyć swój lokal w tarnowskiej galerii. Pod koniec 2019 roku zadebiutowała tutaj także spaghetteria Makarun, zajmując 42 mkw.

Oprócz wspomnianych lokali, w ofercie gastronomicznej tarnowskiej galerii znajdziemy dziś restauracje KFC, Pizza Hut Express, Olimp i Geko Sushi, a także kawiarnie Grycan i Ice Cafe. Ofertę dopełnia także Soki Palm Smoothie Bar.

- Nowym otwarciem umacniamy zarówno ofertę całego segmentu gastronomicznego, jak i przede wszystkim strefy food court. Jednocześnie także poszerzamy ofertę dostępnych u nas kuchni świata o dania niezwykle popularne wśród Polaków. Tym samym dopełniamy nasz gastronomiczny tenant mix, zgodnie z oczekiwaniami, jakie ma konsument - mówi Daniel Słuchocki, Head of Lease w Gemini Holding.

Nowe otwarcie to część strategii rozwoju oferty F&B Gemini Park. Oprócz nowych najemców, objęła ona także remodeling strefy gastronomicznej. Prace nad nią zakończył się równo rok temu. W ich efekcie food court Gemini Park zyskał nową aranżację, oświetlenie oraz podział. Zwiększono także pulę miejsc z 250 do 300, znacznie lepiej wykorzystując mającą 400 mkw. przestrzeń.

- Oferta gastronomiczna jest jednym z naszych leasingowych priorytetów. Z uwagi na to, że wydłuża się czas pobytu klienta w galerii, ale także rośnie liczba odwiedzających Gemini Park spoza Tarnowa, stawiamy na rozwój oferty, która potrafi dobrze wypełnić czas wolny, zachęcając do dłuższych wizyt, ale także tworząc nowe powody do odwiedzin - mówi Słuchocki.