Nowe infokioski na pasażu i nowy serwis internetowy, a do tego rozwój obecności w social mediach – Galeria Północna inwestuje w rozwiązania digitalowe.

Rozwiązania digitalowe w Galerii Północnej wspierają najemców i usprawniają komunikacje z klientem.

Galeria rozbudowała m.in. sekcję dla najemców, umożliwiając markom zamieszczanie większej ilości contentu.

Nowe urządzenia to także kolejny krok galerii w stronę jeszcze większej inkluzywności.

Technologia pomoże klientowi Galerii Północnej znaleźć sklep, skorzystać z promocji, a nawet odszukać samochód na parkingu. W galerii zainstalowano 11 nowych infokiosków ze specjalną aplikacją, które mają ułatwić odwiedzającym poruszanie się po obiekcie i poznanie oferty. Użytkownicy znajdą na nich m.in. przejrzystą mapę 3D centrum i poszczególnych pięter, a także opcję wyznaczania najkrótszej trasy do wybranego przez siebie lokalu. Mapa przekierowuje też do wizytówek najemców z opisem oferty, godzinami otwarcia, a także kodem QR, który z kolei umożliwia przejście na stronę www marki.

Dodatkowo, część treści dostępna na urządzeniu jest zintegrowania z contentem strony internetowej. W ten sposób odwiedzający mogą sprawdzić aktualne promocje, a także organizowane tu wydarzenia, w tym np. akcje prosprzedażowe czy wystawy. Zastosowane rozwiązania zapewniają też udogodnienia dla zmotoryzowanych, a zwłaszcza dla osób, które zapomniały, gdzie zaparkowały. Infokioski na pasażu współgrają bowiem z infokioskami parkingowymi. Dzięki temu po wpisaniu numeru tablic rejestracyjnych, aplikacja wskazuje miejsce postojowe, na którym znajduje się auto.

Nowe urządzenia to także kolejny krok galerii w stronę jeszcze większej inkluzywności. Ich wysokość została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie treści wyświetlane na ekranie dostępne są natomiast w 3 językach – po polsku, angielsku i ukraińsku. Sama aplikacja, którą tu zastosowano, jest natomiast niezwykle łatwa w obsłudze, co zapobiega wykluczeniu technologicznemu zwłaszcza osób starszych.

Infokioski od zawsze były standardem Północnej. Tą inwestycją postawiliśmy jednak na podniesienie ich funkcjonalności i unowocześnienie. Dzięki temu wprowadziliśmy zaawansowane technologicznie urządzenia z nowym hardware i software, które są interaktywnym przewodnikiem klienta po obiekcie, jego ofercie i atrakcjach. Spełniają więc znacznie więcej funkcji niż tradycyjny infokiosk, a także poszerzają naszą komunikację z klientem – mówi Beata Grygucis, specjalista ds. marketingu w Galerii Północnej.

Pomaga w tym także uruchomiony niedawno, nowy responsywny serwis internetowy, który teraz w jakości full HD wyświetla się na każdym urządzeniu. Projektując go twórcy poświęcili wiele uwagi UX (User Experience) i UI (User Interface), dzięki czemu jest on nie tylko intuicyjny, ale przede wszystkim – tak jak wspomniane infokioski - funkcjonalny, interaktywny i użyteczny.

W serwisie pojawiło się wiele nowych treści. Północna rozbudowała m.in. sekcję dla najemców, umożliwiając markom zamieszczanie większej ilości contentu, w tym: zdjęć, banerów pop-up czy linków do social mediów. Najemcy mogą także korzystać z zakładki „Nowe kolekcje”, która dopełnia sekcję „Promocje”. Wiele uwagi poświęcono też planowi galerii, na którym oprócz lokali widnieją m.in. wszystkie dostępne tu udogodnienia, usługi np. bankomaty czy strefy spędzania czasu wolnego.

Ponadto, rozszerzono zakładkę „Parkingi”, w której pojawiły się czytelne mapy, a także wyszczególniono dostępne rodzaje miejsc postojowych. Autopromocję wspiera natomiast sekcja „Ogród” z licznymi atrakcjami na dachu galerii. Z myślą o lokalnej społeczności rozbudowano też zakładkę „Praca”, gdzie pojawiają się oferty zatrudnienia u najemców. Galeria udostępniła także widget, który umożliwia szybkie przejście na stronę obiektu, sprawdzenie promocji czy newsów.

Celem tej inwestycji było stworzenie platformy, która będzie dla klienta kompletnym źródłem informacji o ofercie, ale także o atrakcjach stałych i czasowych galerii. Zależało nam także na skutecznym narzędziu, które zapewni naszym najemcom możliwie najszersze wsparcie online. Efektem tego jest przyjazny pod względem designu, dobrze zaprojektowany, serwis stworzony w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne. Daje nam on ogrom możliwości komunikacyjnych, a także prezentuje wszystkie atuty obiektu – mówi Beata Grygucis.

O tych ostatnich klienci więcej mogą dowiedzieć się także z kanałów społecznościowych. Do prowadzonych profili na Facebooku i Instagramie, niedawno dołączył także kanał na TikToku. – To miejsce, gdzie nasza komunikacja jest bardziej wyluzowana, a co za tym idzie dopasowana contentem do młodych odbiorców. Treści, jakie tu zamieszczamy są zabawne i lekkie, często nawiązują do wydarzeń w galerii, a także uzupełniają komunikację – mówi przedstawicielka Północnej.

Kanał ten Północna wykorzystuje także skutecznie jako narzędzie promocji, efektywnie poszerzając swój zasięg. Przykład? Zorganizowana na platformie kampania wspierająca działalność labiryntu strachu „Black Maze” przyniosła zasięg ponad 1,6 mln. – W rozwoju tego kanału widzimy dla siebie ogromny potencjał, mamy bowiem możliwość pokazania nieco innego wizerunku galerii, zwłaszcza jako miejsca, w którym np. można dobrze się bawić na zakupach i nie tylko – dodaje.

