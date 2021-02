Większa oferta Dekady Nysa

Wśród nowych najemców znajdą się marki takie jak: TEDi, Tescoma, Monnari, Play oraz kolejne punkty gastronomiczne.

- Nowymi otwarciami umacniamy ofertę segmentów wyposażenia wnętrz, modowego, gastronomicznego oraz usługowego. Wśród nowych najemców znajdą się zarówno marki, które są już dobrze znane lokalnym mieszkańcom, ale także zupełnie nowe propozycje, popularne, międzynarodowe koncepty, które w Nysie otworzą swój pierwszy sklep - mówi Maciej Kwit, dyrektor galerii handlowej Dekada Nysa

Sklep niemieckiej sieci dyskontowej Tedi zajmie powierzchnie ok 900 mkw. Produkty do domu będą dostępne w salonie marki Tescoma, która zajmie powierzchnię ok 110 mkw. W galerii pojawi się także sklep Monnari o powierzchni ok 250 mkw. Rozbudowana zostanie także strefa gastronomiczna, do której dołączą Pierożki u Belfra oferujące domowe potrawy, burger-bar Pan Buła oraz restauracja szybkiej obsługi Hell’s Chicken. Sektor usługowy wzmocni salon sieci telefonii komórkowej Play.

Ofertę galerii Dekada w Nysie tworzy ok. 60 sklepów, w tym. m.in. Carrefour, Home&You, Douglas, Rossmann, RTV Euro AGD, Sizeer, Vistula/Wólczanka, Vision Express, 50 Style, Dealz, Cropp, House, Sinsay, Pepco, KiK, Martes Sport, 4F, Smyk, Diverse, Quiosque, Empik, Apart, Yes, W. Kruk, Ryłko, Grycan.

Obiekt zlokalizowany jest w ścisłym centrum Nysy, w sąsiedztwie dworca kolejowego i autobusowego, Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego oraz Nyskiego Domu Kultury.