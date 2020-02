Większa oferta premium, program odzieży "z drugiej ręki" i nowe centra logistyczne. Zalando ma ambitne plany

Przez cały rok platforma internetowa poświęcona modzie i stylowi życia zwiększyła swój GMV (wolumen towarów brutto - termin używany w handlu detalicznym online do określenia całkowitej wartości sprzedaży) o 23,6 proc. do 8,2 mld euro (w 2018 - 6,6 mld euro), a przychody o 20,3 proc., do poziomu 6,5 mld euro (wobec 5,4 mld euro w 2018 roku) i osiągnęła skorygowany zysk EBIT (zysk operacyjny) w wysokości 224,9 mln euro (173,4 mln euro w 2018 roku).



- Mamy za sobą bardzo udany rok - mówił David Schröder, który kieruje Zalando. - Osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe w każdym kwartale. Jego zdaniem wyniki te są zgodne z celami i napawają optymizmem na przyszłość.



W 2020 r. Zalando planuje inwestycje. Po pierwsze firma poszerzy segment premium swoich produktów. Chce tym sposobem zyskać część rynku europejskiego. Liczy na udział w rynku odzieży luksusowej, którego rozmiar szacuje się na 38 miliardów euro. Oferta premium w sklepie ma się dwukrotnie zwiększyć do 2023 r.

Wiceprezes Zalando David Schneider podkreślił, że wśród młodych ludzi w Europie dominuje moda mieszana. Lubią się oni ubierać łącząc ze sobą odzież sportową i bardziej designerskie kroje. Często właśnie te drugie są ze sklepów Zalando. - To najszybciej rosnąca kategoria naszych produktów - zauważył Schneider. - Widzimy w tym potencjał.

Dodatkowo ma ruszyć na większą skalę program odzieży "z drugiej ręki." Będzie to nowa kategoria w ofercie Zalando. Ten projekt ma zostać zainicjowany w III kwartale 2020 r. To część strategii marki, by budować zrównoważoną markę modową, oferującą nie tylko nowe ubrania, ale i modę używaną.

W planach są też nowe centra logistyczne w Hiszpanii.



W planie rozwoju na lata 2023 i 2024 Zalando oczekuje wzrostu między 20 a 25 proc. W samym 2020 r. marka chce zanotować wzrost miedzy 15 a 20 proc.