Większość Polaków czuje się bezpiecznie w galeriach handlowych

Minął już ponad miesiąc od ponownego, szerszego otwarcia obiektów handlowych na nowych zasadach. Właściciele, zarządcy i sieci handlowe mieli zaledwie kilka dni na dostosowanie się do nowych regulacji.

Jak wynika z badania „Powrót do zakupów po epidemii: Tracking postaw Polaków”, zaprezentowanego przez agencję badawczą Inquiry wraz z Polską Radą Centrów Handlowych (PRCH), 61 proc. respondentów odwiedziło centra handlowe w ciągu pierwszego tygodnia czerwca, a co najważniejsze ponad ¾ z nich bez obaw o zdrowie zrobiło zakupy.

Wciąż ponad połowa badanych (52 proc.) deklaruje, że udaje się do galerii po konkretne produkty. 53 proc. osób ogranicza wydatki tylko do najpotrzebniejszych rzeczy. Co piąty ankietowany wybiera się do centrum handlowego, żeby zobaczyć co się dzieje na mieście, a co trzeci w poszukiwaniu ciekawych promocji.

- Kolejne tygodnie przynoszą zmiany zachowań oraz potrzeb konsumentów, dlatego właściciele nieruchomości oraz przedstawiciele sieci handlowych i usługowych powinni uważnie śledzić bieżące trendy, by poznać oczekiwania klientów i wyjść im naprzeciw. W pierwszym tygodniu czerwca Polacy udali się do galerii głównie po odzież, obuwie i bieliznę, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych – mówi Agnieszka Górnicka, prezes zarządu Inquiry Sp. z o.o.

To już 4 tura badania, zrealizowana w dniach 1-5 czerwca na próbie 500 osób.

- Z prezentowanych danych dowiadujemy się, że kolejne etapy znoszenia obostrzeń, związanych z COVID-19, przekładają się na zwiększony ruch w galeriach handlowych, dlatego klienci i pracownicy tym bardziej powinni zwracać uwagę na zasady bezpieczeństwa - mówi Anna Zachara-Widła, Research & Education Manager, PRCH. - Przed pójściem na zakupy, do kina, na siłownię czy na plac zabaw z dzieckiem, warto zajrzeć na profile społecznościowe kampanii #kupujebezpiecznie, gdzie znajduje się mnóstwo sprawdzonych, rzetelnych porad i sugestii dotyczących bezpieczeństwa. Chcemy, by każdy, kto zdecyduje się na zakupy w obiekcie handlowym, czuł się komfortowo, jednak czy rzeczywiście tak będzie, zależy od nas wszystkich – dodaje.

Regulacje dot. procedur zachowania bezpieczeństwa zmieniają się dynamicznie wraz ze znoszeniem kolejnych obostrzeń, dlatego łatwo się w nich pogubić. Drogowskazem do właściwego postępowania jest hashtag #kupujebezpiecznie, którym oznaczane są treści w ramach kampanii “Bezpieczeństwo - kupuję to!”. Jej inicjatorem jest Polska Rada Centrów Handlowych. Kampania została objęta patronatem honorowym Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rozwoju, a wśród partnerów są takie organizacje jak: Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji czy Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu oraz Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.