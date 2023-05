Należące do EPP centrum handlowo-rozrywkowe Galaxy wzmacnia swoją ofertę, rozwijając współpracę z HalfPrice, znanym konceptem off-price.

Uruchomiony ponownie salon zaskakuje nie tylko bogatszym asortymentem, ale też dużym metrażem.

W dwupiętrowym lokalu o powierzchni około 3200 mkw. klienci znajdą modę i akcesoria w atrakcyjnych cenach.

HalfPrice w Galaxy to jedyny sklep marki w Szczecinie.

Galaxy, jako największy obiekt handlowo-rozrywkowy w województwie zachodniopomorskim ze świetnymi wynikami odwiedzalności i obrotów, stanowi atrakcyjne miejsce debiutu oraz rozwoju dla wielu marek. W 2021 roku to właśnie w Galaxy otworzył się jeden z pięciu pierwszych sklepów HalfPrice, a teraz, po dwóch latach od debiutu, marka powiększyła zajmowaną dotąd przestrzeń ponad dwukrotnie, co potwierdza mocną pozycję i wyniki naszego centrum. Tym samym szczeciński sklep HalfPrice jest jednym z największych salonów tej sieci w kraju – komentuje Marcin Ziółkowski, Asset Manager w EPP.

Większy, odświeżony sklep HalfPrice znajduje się w najnowszej części Galaxy z efektowną szklaną kopułą o średnicy 43 metrów, która zapewnia dopływ naturalnego światła do wnętrza. Dwupiętrowy sklep, ulokowany na poziomach 1 i 2 wyróżnia się długą, dobrze widoczną witryną. Rozbudowana oferta multibrandu HalfPrice obejmuje produkty od najpopularniejszych marek w cenach obniżonych nawet o 80 proc. Można tam znaleźć wysokiej jakości odzież, obuwie, dodatki do domu czy zabawki. Przy tworzeniu asortymentu HalfPrice współpracuje ze światowymi markami, aby stale oferować klientom najważniejsze trendy w atrakcyjnych cenach.

Galaxy to najpopularniejsze i największe miejsce zakupów i rozrywki w województwie zachodniopomorskim. Położone przy jednym z głównych węzłów komunikacyjnych Szczecina, stanowi część ścisłego centrum miasta. Na powierzchni handlowej 56 tys. mkw. znajduje się 190 sklepów. Klienci mają też dostęp do najnowocześniejszego w regionie kina, kręgielni i przestrzeni fitness. Do ich dyspozycji jest również pięciopiętrowy parking na 1500 samochodów. Od stycznia 2020 roku w Galaxy działa FOODPORT, czyli nowa przestrzeń gastronomiczna typu food hall inspirowana Szczecinem i nawiązująca do kultowych miejsc w mieście.

