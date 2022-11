Sinsay w Galerii Katowickiej zmienił lokalizację. Na większej powierzchni oferuje już nie tylko ubrania dla nastolatek i młodych kobiet, ale także odzież męską i dziecięcą, kosmetyki oraz linię HOME.

Sinsay to marka, która dziewięć lat temu wyszła od oferty modowej dla nastolatków.

Po drodze marka znacznie poszerzyła swój asortyment.

Nowy Sinsay w Galerii Katowickiej jest dostępny dla klientów lokalu na poziomie +2, większym o ponad 880 mkw. od poprzedniej lokalizacji.

Wraz z szerszą ofertą zmieniła się grupa docelowa marki – ulubiony sklep nastolatków stał się miejscem zakupów dla całych rodzin.

Sklepy, w których w jednym miejscu i z zaufaniem do marki sprawdzonej w asortymencie odzieżowym, można zaspokoić modowe potrzeby całej rodziny, są dla klientów wygodnym i oszczędzającym czas rozwiązaniem. Linie HOME, które proponują tego typu marki, wbrew pozorom nie są bardzo odległe od tych modowych. Stwarzają okazję do tego, żeby ubrać już nie tylko siebie, partnera czy dziecko, ale zadbać również o wystrój mieszkania czy domu.

Marka Sinsay poszerzyła swój asortyment.

W tym kierunku rozwija się Sinsay – marka, która dziewięć lat temu wyszła od oferty modowej dla nastolatków, a po drodze znacznie poszerzyła swój asortyment.

Nowy Sinsay w Galerii Katowickiej.

Nowy Sinsay w Galerii Katowickiej jest dostępny dla klientów lokalu na poziomie +2, większym o ponad 880 mkw. od poprzedniej lokalizacji. Zmiana była konieczna, aby fani marki mogli cieszyć się jej pełną ofertą. Sinsay stara się holistycznie podchodzić do wizyty w swoim salonie i przykłada dużą wagę do emocji

i wrażeń, które towarzyszą zakupom. W ślad za tym między innymi ofertę odzieżową uzupełnia kolekcjami dla dużych i małych, inspirowanymi bohaterami z bajek i filmów. W salonie Sinsay można również znaleźć ofertę beauty.

Sinsay w Galerii Katowickiej poszerzył swój asortyment także o akcesoria do wystroju wnętrz.

W nowej odsłonie Sinsay w Galerii Katowickiej poszerzył swój asortyment także o akcesoria do wystroju wnętrz. Klienci znajdą tu meble i dodatki do każdego pomieszczenia w domu, od tekstyliów, poprzez dekoracje, aż po zastawę stołową, a wszystko to już w sezonowym, świątecznym wydaniu.

Wraz z szerszą ofertą zmieniła się grupa docelowa marki – ulubiony sklep nastolatków stał się miejscem zakupów dla całych rodzin. Rozszerzenie modowej oferty Sinsay o linię produktów dla domu to duży krok w kierunku urozmaicenia naszego tenant-mix. Wiemy, że klienci na tę wnętrzarską ofertę bardzo czekali, a okres przedświąteczny to idealny moment na jej wprowadzenie – mówi Joanna Bagińska, dyrektor Galerii Katowickiej.

Wraz z szerszą ofertą zmieniła się grupa docelowa marki.

– Sinsay buduje przywiązanie do marki dzięki różnorodności asortymentu, wpisywaniu się w najnowsze trendy, przy jednoczesnym utrzymywaniu atrakcyjnych cen, co dzisiaj nabiera szczególnego znaczenia. Cieszymy się, że jako galeria handlowa stawiająca na tak przemyślane, spójne koncepty, możemy na te potrzeby odpowiadać – dodaje Bagińska.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl