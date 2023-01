W dobie galopującej inflacji, Biedronka stara się być blisko swoich klientów i robi wszystko, aby ceny pozostały tak niskie, jak to tylko możliwe. Dlatego 2023 rok Biedronka zaczęła od „Biedronkowych Oszczędności”, nowej platformy komunikacyjnej, za której pośrednictwem będzie komunikować najniższe ceny i najbardziej atrakcyjne promocje, dzięki którym klienci będą mogli oszczędzić jeszcze więcej. Ale w trudnym czasie inflacji firma podkreśla również istotną rolę Biedronki dla polskich konsumentów, którzy wybierają sieć w oparciu o zaufanie.

Chcemy być blisko naszych klientów, wszędzie tam, gdzie nas potrzebują, wsłuchiwać się w ich potrzeby i odpowiadać na nie, gwarantując bezpieczne zakupy każdego dnia. O tym jest właśnie nasza kampania „Do Biedronki IDĘ”. Ten przekaz komunikacyjny zbudowany jest na bazie relacji naszej marki z milionami klientów, którzy każdego dnia mówią Do Biedronki IDĘ. Każdy z nich ma inny, swój własny powód, by przyjść na zakupy właśnie do nas - bo tu zrobię zakupy dla całej swojej rodziny, bo po prostu tu lubię robić je najbardziej. Każdy powód jest dobry, by pójść do Biedronki - mówi Dorota Wrotek-Gut, dyrektorka marketingu w sieci Biedronka.