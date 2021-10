Wielka gala boksu w Hali Gwardii w Warszawie

W październiku w Hali Gwardii zaplanowano weekend japoński (8-10 października) oraz gruziński (22-24 października).

Z kolei 16 października odbędzie się wielka gala boksu, podczas której rywalizować będą pięściarze z Polski i Szwecji.

Hala Gwardii w Warszawie to koncept, łączy funkcję miejskiego targowiska żywnościowo-restauracyjnego z przestrzenią relaksu i rozrywki. Szybko zyskał szerokie grono entuzjastów i stał się miejscem wydarzeń kulturalno-społecznych.

- To dla nas powód do dumy, że od momentu przejęcia Hali Gwardii w 2017 roku – obiekt ten nieprzerwanie tętni życiem. W sumie, na przestrzeni ostatnich czterech lat, zorganizowaliśmy ponad 150 bezpłatnych wydarzeń. W Hali Gwardii miały miejsce wystawy sztuki, wieczory z muzyką na żywo, potańcówki dla seniorów, a także – nawiązując do wielkiej historii tego miejsca – gale boksu. Organizowaliśmy też m.in. weekendy francuskie, festiwale lodów, kawy, czekolady, pierogów czy piwa oraz dni wina verde lub pizzy. Wszystkie te przedsięwzięcia gromadziły tłumy warszawiaków, a także odwiedzających stolicę turystów” – mówi Robert Baj, prezes CBR Events.

Hala Gwardii zyskała również szczególne miejsce na kulinarnej mapie Warszawy. Regionalne produkty, pochodzące z małych manufaktur, dostępne na stoiskach targowych uzupełniają asortyment znajdujący się na zewnętrznym bazarze. Z kolei funkcjonująca w Hali Gwardii strefa gastronomiczna pozwala połączyć zakupy z weekendowym śniadaniem, lunchem lub kolacją spożywanymi we wspólnej jadalni. Podczas pandemii firma CBR Events zdecydowała się także na uruchomienie specjalnej platformy sprzedażowej umożliwiającej kontakt z poszczególnymi sprzedawcami oraz zamówienie wybranych produktów i ich bezpośredni odbiór.

W Hali Gwardii systematycznie przybywa też nowych najemców, a co tydzień przygotowywane są inne dodatkowe atrakcje.