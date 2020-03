Wielka galeria zamiast blaszaków

Założeniem władz miejskich było zlikwidowanie wąskiego gardła od Gandhi do Puławskiej. Koszt tej inwestycji oszacowano na ok. 50-70 mln złotych i ma zostać poniesiony przez dewelopera. Lokalny portal HaloUrsynów.pl przyjrzał się zmianiom w projekcie planu miejscowego i przede wszytskim znajduje się w nich formalna zgoda na rozbudowę galerii handlowej między Płaskowickiej a Południową Obwodnicą Warszawy oraz parkingiem. – Zamiast blaszaków z Auchan i Obi ma powstać nowoczesna galeria z pierzeją miejską od strony ul. Płaskowickiej, w osi ul. Roentgena. W miejscu obecnego parkingu galeria ma być wyższa - do 13 metrów, a tam gdzie dziś jest blaszak Auchan - niższa, do 10 metrów. Po środku galerii dopuszczono dominantę - czyli wieżę do 25 metrów – czytamy na portalu. Galeria posiadać będzie podziemny parking, a za centrum handlowym w stronę Pileckiego przewidziano tereny parkowe.