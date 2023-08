Przygotowania do 600-lecia Łodzi, duże inwestycje, nowi najemcy wzrost obrotów i frekwencji – tak można podsumować pierwsze półrocze 2023 roku w Manufakturze.

Analiza minionych miesięcy to sposób, by obserwować efekty działań i z wyprzedzeniem planować kolejne aktywności.

Będąc liderem w naszej branży, musimy zawsze myśleć krok do przodu - – mówi Sławomir Murawski, dyrektor Manufaktury.

Poza wspieraniem biznesu najemców kompleksu, w naszych działaniach niezwykle ważny jest wymiar społeczny i prośrodowiskowy. Łączenie tych elementów to z perspektywy zarządcy obiektu najważniejsze zadanie, które do tej pory realizujemy z sukcesem – dodaje Sławomir Murawski.

Pierwsze półrocze 2023 roku Manufaktura zakończyła dużym sukcesem – finalizacją inwestycji fotowoltaicznej. Od czerwca znacząca część instalacji powierzchni wspólnych galerii handlowej zasilana jest pracującą na dachu budynku farmą fotowoltaiczną, składającą się z 1218 paneli słonecznych. Pozyskana w ten sposób energia elektryczna używana jest m.in. do produkcji wody lodowej, zasilania systemu klimatyzacji i wentylacji, a także zasilania schodów, wind i chodników ruchomych.

Sławomir Murawski, dyrektor Manufaktury. Fot. Mat. pras.

- Z początkiem czerwca uruchomiliśmy na dachu galerii handlowej największą w naszej branży farmę fotowoltaiczną. Jesteśmy pierwszym kompleksem handlowym w Polsce, który zdecydował się na taki krok na taką skalę. Był to długi i wymagający proces, a sam pomysł zrodził się już ponad 5 lat temu. Teraz ta inwestycja już działa, a jej potencjał jest ogromny. To ważny krok na drodze do zmniejszenia śladu węglowego i energochłonności obiektu. Niezwykle cieszy nas, że w naszej branży to my wytyczamy kierunek zielonych zmian. Oprócz działania prośrodowiskowego, zasilanie energią słoneczną części wspólnych galerii to w perspektywie dłuższego czasu odciążenie najemców, ponieważ obniżone zostaną rachunki za energię elektryczną części wspólnych budynku – tłumaczy Sławomir Murawski, dyrektor Manufaktury.

Manufaktura to wyjątkowe miejsce na mapie Łodzi i jej wizytówka. To właśnie tutaj biznes łączy się z rozrywką, kulturą, gastronomią i handlem. Jednocześnie Rynek Włókniarek Łódzkich stanowi dla łodzian prawdziwe serce miasta – jest miejscem spotkań, tętniącym życiem w każdy dzień tygodnia.

Manufaktura w Łodzi. Fot. Mat. pras.

- Ostatnie miesiące były dla nas także intensywnym czasem przygotowań do hucznych obchodów 600-lecia Łodzi. To jubileusz, który również dla nas jest szczególnie ważny. Właśnie dlatego tak mocno zaangażowaliśmy się w tegoroczne, urodzinowe przygotowania. Nie tylko w przestrzeniach kompleksu odbyły się urodzinowe koncerty, ale także wspólnie z Muzeum Fabryki zrealizowaliśmy inspirujący, artystyczny projekt pod nazwą Lodz600, mający na celu zebranie 600 obrazów, których płótna zostały utkane na zabytkowych, 150-letnich krosnach pochodzących z imperium Izraela Poznańskiego. Bardzo się cieszę, że Manufaktura objęła mecenatem artystycznym tę wyjątkową inicjatywę, tak mocno związaną z włókienniczą przeszłością miasta. Razem z Muzeum Fabryki, możemy ramię w ramię kultywować pamięć o tamtych czasach i to w tak nietuzinkowy sposób – podsumował Sławomir Murawski, dyrektor Manufaktury.

Imprezy na terenie Manufaktury. Fot. Mat. pras.

Nie można jednak zapominać, że podstawą działań Manufaktury jest aspekt handlowy, a ten ma się dobrze. Obroty obiektu w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku wzrosły o kilkanaście procent. Frekwencja w pierwszych 6 miesiącach 2023 była też wyszła niż w 2022 roku. Ponadto, w minionych kilku miesiącach kompleks przywitał nowych najemców, wśród których znaleźli się Cewe Fotojoker, marka SFD czy uwielbiany przez klientki koncept NowBrow, który z małej wysepki przekształcił się w elegancki salon utrzymany w klimacie spa. W lipcu do grona najemców dołączyła też łódzka marka modowa NAOKO, której otwarcie zgromadziło przed butikiem rzeszę wyczekujących tej premiery Gości i lojalnych „modowych fanek”, doceniających markę za nieszablonowe podejście, zabawę kolorami i nietuzinkowymi printami. W sierpniu otworzy się nowy też sklep Maxi Zoo.

W najbliższym półroczu wiele jest jeszcze przed nami – do i najbardziej wyczekiwanych tegorocznych premier z pewnością należy otwierający się jesienią i uwielbiany przez Polki i Polaków Primark. Z kolei we wrześniu planowane jest także otwarcie marki Pepco, co będzie odpowiedzią Manufaktury na potrzeby Gości i panujące trendy konsumenckie – dodaje Anna Łajszczak-Kucharska, Tenants Relationship Manager Manufaktury.

