Anna Pawlak-Kuliga, aktualna prezeska Grupy IKEA w Chinach, obejmie od listopada 2022 r. stanowisko Global CFO, IKEA Retail - Grupa Ingka. Tym samym będzie pierwszą osobą z Polski w globalnych strukturach zarządczych grupy.

Anna Pawlak-Kuliga w latach 2016-2018 była prezeską IKEA Retail w Polsce, odpowiadała za agendę komercyjną, wdrożenia wielokanałowe i zrównoważony rozwój. W tym czasie IKEA rozwinęła w Polsce nowe kanały sprzedaży, stworzyła IKEA Centrum dla Firm, pierwszy na świecie Hub Innowacyjny dla IKEA oraz centrum rekrutacji Twoje Studio Pracy.

Od września 2018 r. Anna Pawlak-Kuliga zaczęła swoją przygodę zawodową w Chinach. Jako prezeska Grupy IKEA w Chinach kierowała wszystkimi firmami Grupy Ingka w Chinach kontynentalnych i przeprowadziła największą transformację firm IKEA na tamtejszym rynku.

„Rozpoczęliśmy transformację jako cash and carry. Dziś jesteśmy prawdziwą firmą omnichannelową, dostępną dla niemal całego chińskiego rynku poprzez różne kanały: standardowe sklepy IKEA, mniejsze formaty sklepów IKEA, pierwszy na świecie “Sklep jutra”, stronę internetową ikea.cn, IKEA APP, sklep Tmall, sklep Wechat, kanał Tik Tok, centrum obsługi klienta oraz innowacyjne jednostki logistyczne. Wszystko zasilane przez nasze lokalne centrum rozwoju produktu i lokalny digital hub. Aż 90 proc. zamówień dociera do naszych klientów samochodami zeroemisyjnymi” – mówi Anna Pawlak-Kuliga.

Anna Pawlak-Kuliga ma rozległe doświadczenie biznesowe. Przed podjęciem pracy w IKEA pracowała w sektorze prawniczym, a następnie w branży handlowej w Wielkiej Brytanii. Do IKEA dołączyła we wrześniu 2008 r. i przez lata pracowała na stanowiskach kierowniczych w pionie finansowym w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W 2012 r. przeniosła się do Polski.

Poza IKEA, Anna Pawlak-Kuliga jest zaangażowana w wolontariat, była członkiem Customer Advisory Board Facebook Polska, nadal jest członkiem Rady Programowej UN Global Compact i Członkiem Rady Izby Handlowej Unii Europejskiej w Chinach.

O IKEA:

Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony kolejno z pierwszych liter imienia i nazwiska założyciela firmy oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).

Grupa Ingka* w Polsce posiada obecnie 11 sklepów IKEA, 98 Punktów Odbioru Zamówień (łącznie z Punktami Mobilnymi), 8 Studiów Planowania i Punkt Planowania IKEA, które zarządzane są przez IKEA Retail. Jest również właścicielem pięciu centrów handlowych zarządzanych przez Ingka Centres Polska oraz zlokalizowanego w Jarostach k. Piotrkowa Trybunalskiego Centrum Dystrybucji zaopatrującego 35 sklepów IKEA w Europie Środkowej i Wschodniej.

Do Grupy Ingka należy również sześć farm wiatrowych w Polsce, które wytwarzają więcej energii odnawialnej, niż roczne zużycie energii związane z działalnością IKEA na polskim rynku.

W roku finansowym 2021 ponad 22,5 mln osób odwiedziło polskie sklepy IKEA, a strona IKEA.pl odnotowała ponad 163 mln wizyt.

Grupa Ingka, dawniej znana jako Grupa IKEA, jest największym franczyzobiorcą IKEA. Na całym świecie zarządza blisko 400 sklepami w 32 krajach. Nazwa Ingka powstała od nazwiska założyciela IKEA – Ingvara Kamprada.

