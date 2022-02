Wielka loteria w Biedronce. Takiej akcji w tej sieci jeszcze nie było

W sklepach Biedronka trwa loteria. Jak podaje sieć, pula nagród to prawie 28 milionów złotych. 50 zwycięzców otrzyma po 500 tysięcy złotych na zakup mieszkania lub domu. Wygrać może każdy klient, który do 16 kwietnia br. zrobi zakupy z aktywną kartą Moja Biedronka w jednym ze sklepów sieci za co najmniej 99 złotych.

Biedronka przyzna 50 nagród w wysokości 500 tys. zł dla klientów, którzy wydadzą min. 99 zł na zakupy z aktywną kartą Moja Biedronka, wyrażą chęć wzięcia udziału w loterii przed dokonaniem płatności, a numer ich losu zostanie wylosowany.

Numer losu drukowany jest na paragonie i zapisuje się na karcie Moja Biedronka.

Dodatkowo Biedronka opłaci laureatom podatek od wygranej.

W efekcie pula nagród osiągnie niespotykany pułap prawie 28 milionów złotych.

Loteria potrwa do 16 kwietnia br.

Pierwszych zwycięzców Biedronka ogłosi 16.02.2022.

Jak podaje sieć, loteria potrwa do 16 kwietnia br. Dziennie na karcie Moja Biedronka można uzbierać maksymalnie 10 losów.

Od poniedziałku do niedzieli można zdobywać losy, które biorą udział w losowaniu odbywającym się co tydzień, we wtorek, z wyjątkiem ostatniego losowania, które odbędzie się w środę.

Co tydzień losowanych będzie 5 zwycięzców, którzy zyskają prawo do nagrody w postaci 500 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup domu lub mieszkania, zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego.

Firma podaje, że losowania nagród odbywają się w obecności i pod nadzorem Komisji, w biurze Organizatora przy ul. Dolnej 3 w Warszawie, przy użyciu urn.

Ze zwycięzcami firma ma się kontaktować telefonicznie. Pierwszych zwycięzców ogłosi już 16.02.2022.

- Każdego dnia sklepy sieci Biedronka odwiedza około cztery miliony klientów. To świadczy o niesamowitej lojalności i przywiązaniu do naszej firmy. Zawsze stawiamy naszych klientów na pierwszym miejscu, teraz chcemy nagrodzić ich za to, że decydują się na zakupy właśnie w naszych placówkach. Loteria Biedronki daje możliwość spełnienia wielu marzeń, cieszymy się, że będziemy mogli je urzeczywistnić - komentuje Maciej Łukowski, dyrektor działu zakupów i członek zarządu sieci Biedronka.