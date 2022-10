Loteria „Czas na San Francisco” w Westfield Arkadia ruszyła 10 października, a Wielki Finał jest zaplanowany na 22 października.

Wycieczka do San Francisco o wartości 25 000 zł oraz 5 000 zł na dodatkowe wydatki, kultowy, włoski skuter warty 23 500 zł oraz karta podarunkowa o wartości 5 000 zł na zakupy w Westfield Arkadia – to główne nagrody w Loterii „Czas na San Francisco”.

„Czas na San Francisco” to Wielka Loteria Westfield Arkadia skierowana do uczestników Westfield Club, którzy mają aktywną funkcję Cashback. Codziennie do wygrania jest wiele atrakcyjnych nagród jak karty podarunkowe do Westfield Arkadia lub wybranych sklepów i restauracji, a także nagrody rzeczowe. Łącznie w ramach Loterii na klientów czeka ponad 700 nagród natychmiastowych o łącznej wartości blisko 50 000 zł. A to nie wszystko – 22 października odbędzie się Wielki Finał, podczas którego szczęśliwcy wygrają trzy nagrody główne o łącznej wartości blisko 60 000 zł, w tym wyjątkową podróż na inny kontynent.

Aby wziąć udział w Loterii, należy dokonać zakupu w sklepach na terenie Westfield Arkadia do soboty, 22 października, do godz. 15.30. Minimalna wartość transakcji na jednym lub dwóch dokumentach potwierdzających zakup promocyjny to 100 zł.

Drugim krokiem jest udanie się Punktu Obsługi Loterii zlokalizowanego w Theatrum na parterze przy wejściu od strony fontanny wraz z dowodem zakupu w celu jego weryfikacji i ostemplowania, a następnie rejestracji w Loterii i otrzymania kuponu loteryjnego od hostessy. Każdy dokonujący zakupu od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00 może odebrać dodatkowy kupon.

Po otrzymaniu kuponu należy go zeskanować w Loteriomacie, który wskaże czy klient wygrał jedną z nagród natychmiastowych. Można je odebrać najpóźniej do 22 października do godz. 16.20, okazując dowód zakupu oraz dowód potwierdzający tożsamość. Wszyscy klienci mają możliwość wygrania jednej nagrody natychmiastowej dziennie oraz maksymalnie trzech w czasie trwania całej Loterii.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej Loterii „Czas na San Francisco”. Zasady są proste, a każdy zarejestrowany kupon loteryjny zwiększa szansę na wylosowanie jednej z nagród głównych: karty podarunkowej o wartości 5 000 zł, kultowego skutera i niezapomnianej wycieczki do słonecznej Kalifornii. Łączna wartość ponad 700 nagród to blisko 110 000 zł. Mamy nadzieję, że nasza Loteria uprzyjemni klientom tegoroczną jesień – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

Wielki Finał i losowanie nagród głównych – 22 października, godz. 18.00

Osoby, które chcą wziąć udział w losowaniu nagród głównych, tj. wycieczki do USA, stylowego, włoskiego skutera i karty podarunkowej o wartości 5 000 zł, powinny wrzucić zarejestrowany kupon lub kupony do urny zlokalizowanej w Punkcie Obsługi Loterii, najpóźniej do 22 października do godz. 15.55, a następnie przyjść na losowanie, które odbędzie się 22 października 2022 r. o godzinie 18.00.

Obecność podczas losowania nagród głównych jest obowiązkowa – tylko osoby obecne podczas Finału Loterii, będą uprawnione do odbioru nagród głównych. W przypadku gdy wylosowana osoba nie będzie obecna w centrum, losowanie odbędzie się ponownie. Na Wielki Finał należy zabrać ze sobą wszystkie zarejestrowane dowody zakupu, dowód tożsamości oraz telefon z dostępem do konta w programie lojalnościowym Westfield Club.

Regulamin Loterii jest dostępny w POL oraz w Punkcie Informacyjnym Centrum Westfield Arkadia w godzinach ich funkcjonowania.

