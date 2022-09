Wielka loteria Wroclavii!

Centrum Handlowe Wroclavia zaprasza do udziału w WIELKIEJ Loterii, która potrwa do 24 września. Całkowita pula nagród wynosi ok. 80 tys. zł.

Wycieczka do USA o wartości 25 tysięcy złotych i 5 tysięcy złotych kieszonkowego do wydania podczas wyjazdu, skuter oraz karta podarunkowa o wartości 5 tysięcy złotych to nagrody główne w WIELKIEJ Loterii Wroclavii.

Ich losowanie odbędzie się 24 września o 17:00.

Każdego dnia można jednak wygrać rzeczowe nagrody natychmiastowe, a także karty podarunkowe o wartości 100 zł i 60 zł.

W sumie w WIELKIEJ Loterii Wroclavii przewidziano ponad 400 nagród o łącznej wartości ok. 80 tysięcy złotych.

Żeby wziąć udział we WIELKIEJ loterii Wroclavii trzeba być członkiem programu lojalnościowego Wroclavii z aktywną funkcją cashback oraz zrobić w centrum zakupy za co najmniej 100 złotych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej zabawie. Zasady są proste, a nagrody wyjątkowe – dobraliśmy je tak, aby spełniały marzenia o podróżach i zakupach. Mocno wierzymy, że WIELKA Loteria będzie powodem niejednego uśmiechu i miłych wspomnień – mówi Małgorzata Woźniak, dyrektor Wroclavii.

Aby wziąć udział w loterii, należy do 24.09.2022 r. odwiedzić sklepy biorące udział w loterii Wroclavii i zrobić zakupy za minimum 100 zł (na maksymalnie dwóch dokumentach potwierdzających zakup). Potem trzeba zgłosić się̨ do Punktu Obsługi Loterii (poziom 0.) z dowodem zakupu. Hostessa poprosi o okazanie elektronicznej karty Programu Lojalnościowego Wroclavii i zweryfikuje, czy na koncie aktywna jest funkcja Cashback – to warunek konieczny do wzięcia udziału w loterii. Po pozytywnej weryfikacji, każdy otrzyma odpowiednią liczbę̨ kuponów loteryjnych. Dodatkowe kupony loteryjne można zdobyć rejestrując dowody zakupu dokonane od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00. Nalerzy zarejestrować kupon lub kupony loteryjne w loteriomacie i sprawdzić, czy wygrało się jedną z rzeczowych nagród natychmiastowych.

Informacja o wygranej lub jej braku wyświetli się na ekranie w postaci kolorowej animacji. Zwycięzca rzeczowej nagrody natychmiastowej będzie mógł ją odebrać w Punkcie Obsługi Loterii, okazując dowód potwierdzający tożsamość, zwycięski kupon loteryjny oraz dowód zakupu.

Finał i losowanie nagród głównych - 24.09 godz. 17:00.

Osoby, które chcą wziąć udział w losowaniu nagród głównych, tj. wycieczki do USA, kultowego, włoskiego skutera i karty podarunkowej o wartości 5 tysięcy złotych, powinny wrzucić zarejestrowany kupon lub kupony do urny zlokalizowanej w Punkcie Obsługi Loterii, a następnie przyjść na losowanie, które odbędzie się̨ 24.09.2022 r. o godzinie 17.00.

Obecność podczas losowania nagród głównych jest obowiązkowa – tylko osoby obecne podczas finału WIELKIEJ Loterii, będą uprawnione do odbioru nagród głównych.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl