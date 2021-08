Wielka transakcja. Adidas sprzedał markę Reebok

Authentic Brands Group to właściciel 30 marek, w tym Aéropostale i Forever21. Firma prowadzi 6000 sklepów.

Adidas kupił Reeboka w 2006 roku za 3,8 mld dolarów. W lutym 2021 roku ogłosił rozpoczęcie formalnego procesu sprzedaży Reeboka.

Po transakcji Reebok zachowa swoją siedzibę w Bostonie.

- Reebok był cenioną częścią firmy Adidas i jesteśmy wdzięczni za wkład, jaki marka i zespół, który za nią stoi, wnieśli do naszej firmy. (...) Będziemy nadal koncentrować nasze wysiłki na realizacji strategii „Own the Game”, która pozwoli nam rozwijać się w atrakcyjnej branży, zdobywać udział w rynku i tworzyć trwałą wartość – skomentował Kasper Rorsted, prezes firmy Adidas AG.

Jamie Salter, założyciel, prezes i dyrektor generalny Authentic Brands Group, skomentował: "To zaszczyt, że powierzono nam kontynuowanie dziedzictwa Reeboka. Jest to ważny kamień milowy dla firmy, a my jesteśmy zaangażowani w zachowanie integralności, innowacyjności i wartości marki Reebok".

Adidas informował wcześniej, że sprzedaż wygenerowana przez Reeboka w pierwszym półroczu br. skoczyła do 823 milionów euro z 600 milionów rok temu, a marka zarobiła netto 68 milionów euro w porównaniu do 69 milionów straty netto w pierwszej połowie 2020 roku.