Już 17 marca w Centrum Janki pojawi się wielkanocny labirynt stworzony z żywych roślin, w którego wnętrzu ukryją się atrakcje dla najmłodszych.

Dzieci będą miały okazję zamienić się w poszukiwaczy wielkanocnych jajek i zdobyć wiosenne niespodzianki.

Zabawa potrwa do 7 kwietnia.

Ekologiczny labirynt stworzony w klimacie nadchodzących świąt wielkanocnych, będzie można zwiedzać od 17 marca do 7 kwietnia. Poza żywymi, zielonymi tujami pojawią się w nim również hiacynty i dekoracje nadające temu miejscu wyjątkowo wiosennej atmosfery. Pieczę nad labiryntem sprawować będzie Wiosenna Myszka, która dopilnuje, by żaden maluch nie zgubił się wewnątrz roślinnej aranżacji.

Najmłodsi do 14. roku życia codziennie w godzinach 10-19 mogą wziąć udział w zabawie inspirowanej wielkanocnym poszukiwaniem prezentów od zajączka. Możliwość zdobycia nagród-niespodzianek otrzymają po wyszukaniu w labiryncie jajek wielkanocnych z literkami. Do znalezienia będzie 5 jajek, które będą zawierały litery tworzące słowo „zając”. Aby dziecko mogło dołączyć do zabawy wystarczy, że rodzic okaże paragon za zakupy w Centrum Janki na kwotę co najmniej 100 zł z wyłączeniem paragonów z hipermarketu. Paragony będą rejestrowane w Punkcie Obsługi Akcji, gdzie znajdzie się również regulamin.

Naturalny labirynt pełen kwiatowych dekoracji będzie idealnym miejscem do zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć, co ułatwi efektowny instaspot w kształcie ogromnego, wielkanocnego jajka. Urokliwe, zielone otoczenie z pewnością wprawi w dobry nastrój klientów niecierpliwie wyczekujących wiosny. Natomiast zabawa z nagrodami dla najmłodszych sprawi, że czas spędzony na rodzinnych zakupach w Centrum Janki stanie się jeszcze przyjemniejszy.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl