Wielki comeback Pasibusa. Lokal wraca do Galerii Katowickiej

Pasibus w Galerii Katowickiej został zamknięty 30 marca 2021 r. Na swoim profilu na Facebooku lokal informował wtedy: ''PasiBrzuszki, z powodu narzucenia kolejnych obostrzeń, podjęliśmy decyzję o czasowym zamknięciu lokalu w Galerii Katowickiej. (...) Trzymajcie kciuki i bądźcie dobrej myśli! Pasibus Galeria Katowicka wróci do Was z burgerami tak szybko, jak tylko to będzie możliwe''. Powrót trwał prawie rok.

Teraz Pasibus , który był pierwszym lokalem pod szyldem marki w Katowicach, zapowiada wielki powrót. ''Wielki comeback Pasibusa do Galerii Katowickiej'' odbędzie się 25 lutego br.

