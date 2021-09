Wielki powrót w nowym koncepcie. Kappahl znów w Focus Mall

Kappahl to szwedzka marka odzieży dla osób, które chcą być sobą w każdych okolicznościach.

W ofercie marki znajdują się odzież, bielizna oraz dodatki dla kobiet, mężczyzn, dzieci i niemowląt.

Salon Kappahl, o powierzchni 731 mkw., zlokalizowany będzie na pierwszym piętrze nowo otwartej części galerii.

– Otwarcie nowego sklepu Kappahl w Zielonej Górze jest dla nas ekscytujące z dwóch powodów. Po pierwsze, wracamy do miasta, w którym już kiedyś Kappahl był i mamy tutaj grono lojalnych Klientów. Takie powroty zawsze cieszą nas ogromnie – mówi Wirginia Gruszczyńska, marketing and e-com manager Kappahl Poland. – Będzie to dla nas szczególne otwarcie również z uwagi na fakt, że sklep zaprezentujemy w koncepcie store in store. Klienci będą mogli robić zakupy w salonie Kappahl i znajdującym się tuż za ścianą sklepie Newbie. Mamy nadzieję, że wpłynie to bardzo pozytywnie na komfort zakupów naszych lojalnych, jak i nowych Klientów – dodaje.

Newbie to kolekcja odzieży i dodatków dla najmłodszych w rozmiarach 44-128. Została zaprojektowana z wielka dbałością o szczegóły – jest miękka, przytulna i ponadczasowa, a wszystkie artykuły wykonane są z ekologicznych materiałów. Kolekcja Newbie obejmuje również przytulanki, kocyki czy materiałowe pieluszki.

– Kappahl to marka odpowiedzialna, oferująca odzież z naturalnych tkanin, wytworzoną w zrównoważony sposób. To produkty wysokiej jakości sprzedawane w atrakcyjnych cenach, dlatego bardzo cieszy nas powrót marki do Focus Mall. Planujemy poszerzać portfolio o takich najemców, aby zapewnić klientom dostęp do marek działających w duchu slow fashion – deklaruje Marta Radziwoń, dyrektor centrum Focus Mall.