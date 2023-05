Już 12 i 13 maja na klientów BIG Andrychów czekają niespodzianki z okazji otwarcia. To największe w okolicy centrum handlowe szykuje także koncerty i mnóstwo pysznego jedzenia.

BIG Andrychów będzie świętować wraz ze swoimi klientami, których 12 i 13 maja – w piątek i sobotę – zaprasza na obfitujące w rozrywki wydarzenie.

Wśród atrakcji nie zabraknie niespodzianek, prezentów i różnorodnych smakołyków.

Dwudniowa impreza będzie pełna muzyki na żywo, efektownych występów tanecznych i dobrej zabawy dla całych rodzin.

Na tych, którzy przybędą do BIG Andrychów 13 maja, czeka atrakcja specjalna – tego popołudnia pojawi się tam znana polska gwiazda, której występ z pewnością zrobi wrażenie. Dodatkowo w tych dniach na klientów czekają niezwykle atrakcyjne promocje, które przygotują dla nich najemcy galerii.

Ten rebranding jest wynikiem zmiany właściciela galerii, którym od października ubiegłego roku jest BIG SHOPPING CENTERS LTD. Będzie nowe oznakowanie oraz logotypy zgodnie ze standardami stosowanymi przez tę firmę na całym świecie.

Celebrowanie BIG Andrychów będzie świetnym pretekstem do tego, by wybrać się na tę imprezę w gronie rodzinnym lub wraz z przyjaciółmi. Energetyczna muzyka na żywo, pokazy taneczne, upominki i zaskakujące niespodzianki od BIG Andrychów, to atrakcje, których z pewnością nie można przegapić.

