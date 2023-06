31 maja, o godzinie 10.00 pierwsi klienci odwiedzili studio planowania i zamówień IKEA w galerii handlowej Westfield Mokotów. Wcześniej odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi.

Od 31 maja w Warszawie działa kolejna placówka sieci Studio Planowania IKEA.

Tym razem Studio Planowania IKEA zostało otwarte w Westfield Mokotów.

Do końca 2024 roku IKEA chce mieć takie punkty w 13 różnych miastach Polski.

Dziś i w przyszłości, odpowiedzią na wciąż rosnące wymagania klientów będzie umożliwienie im wyboru najwygodniejszego miejsca i sposobu zakupów. IKEA realizuje te potrzeby między innymi poprzez omnikanałowość, a stoi za tym chęć pomocy w jak najlepszym urządzaniu domowej przestrzeni. Dlatego rozwija nowe usługi, takie jak usługa zdalnego planowania, realizowana zarówno przez pracowników sklepów jak i Zdalnego Centrum Obsługi Klienta. Marka skupia uwagę również na zwiększeniu dostępności oferty online inwestując w nową infrastrukturę magazynowo-logistyczną. Stale rozwija także usługi stacjonarne. Ty, razem nowe miejsce powstało w Westfield Mokotów w Warszawie.

31 maja, tuż przed godziną 10.00, zanim Studio planowania i zamówień IKEA w Westfield Mokotów zostało otwarte dla klientów, miało miejsce uroczyste przecięcie wstęgi.

Przecięcie wstęgi na otwarciu studia IKEA.

Otwieramy nowe miejsce spotkań z klientami, Studio planowania i zamówień IKEA w Westfield Mokotów. Wybór tego formatu, ale i miejsca nie jest przypadkowy. Nasz nowy format znajduje się najczęściej w pobliżu miejsc, w których mieszka lub pracuje wiele osób, zapewniając inspirujące, niedrogie i zrównoważone rozwiązania w zakresie wyposażenia - mówi Małgorzata Bochenek, dyrektorka ds. Rozwoju Biznesu i Transformacji w IKEA Retail w Polsce

Cennik studia.

Studio ma za zadanie inspirować i wspólnie z projektantami IKEA zaplanować kuchnię lub dobrze dobrane szafy.

Na koniec można je sprawnie i szybko zamówić oraz wybrać najwygodniejszy sposób dostawy.

W dniu otwarcia studia IKEA.

IKEA wprowadziła format punktów planowania w Polsce już w 2021 roku. Ruszyło wtedy osiem takich miejsc w różnych miastach Polski.

Studio planowania i zamówień IKEA w Westfield Mokotów.

Studio IKEA.

Hej to po szwedzku znaczy cześć - takie bluzy mają pracownicy IKEA.

Fot. PropertyNews

Miejsce, gdzie można poradzić się specjalistów.

Okoliczne studia i sklepy IKEA.

Studio planowania i zamówień w Westfield Mokotów to powierzchnia 160 mkw., gdzie klient może obejrzeć przykładowe aranżacje, systemy z serii METOD oraz PAX, czy przejrzeć wzorniki blatów, frontów, uchwytów, czy akcesoriów wyposażenia kuchni i szaf. Na bezpośrednią konsultację z projektantem można się umówić poprzez IKEA.pl,dzwoniąc na Domolinię (22 275 00 00) lub odwiedzając studio. Projektowanie kuchni od podstaw kosztuje obecnie 79 zł. Dwugodzinne projektowanie to kompleksowa usługa, której wymiar czasowy pozwala na to, by przejść przez wszystkie etapy projektowania – od omówienia wymiarów, przez dobór szafek, sprzętów AGD, akcesoriów, po pełną wizualizację. Usługa daje przestrzeń i komfort, której klient może nie uzyskać przy szybkiej konsultacji. Zakupy, konsultacje gotowych projektów lub szybkie wyceny ze szkicu, które przygotuje samodzielnie, są bezpłatne.

Kuchnia projektu IKEA.

Specjaliści pomogą nawet dobrać dodatki.

- Z różnych wywiadów z naszymi Klientami wiemy, że częstą barierą w zmianie umeblowania mieszkania jest zaprojektowanie nowej powierzchni. Klienci mówią nam, że jest to trudne, a dostępne na rynku usługi projektantów wnętrz są drogie. W IKEA mamy na to rozwiązanie - nasi projektanci projektują rozwiązania dla przechowywania w całym domu czy do kuchni, ale też całe pomieszczenia. Proponowane przez nas projekty są w zgodzie z Demokratycznym Wzornictwem, czyli są jednocześnie: dostępne cenowo, inspirujące, funkcjonalne, dobre dla planety oraz dobrej jakości. W IKEA wierzymy bowiem, że każdy powinien mieć dostęp do dobrych artykułów wyposażenia domu – mówi Monika Zielińska, Dyrektorka Regionu IKEA w Jankach – Unikalne połączenie kompetencji naszych projektantów i projektantek IKEA sprawia, że usługi te szybko zyskują na popularności, a nasi klienci, poza inspirowaniem się w naszych sklepach i na IKEA.pl, mogą mieć wymarzone wnętrza, skrojone do swoich potrzeb.

Studio planowania i zamówień już działa.

W tym miejscu można wszystko dla wnętrza swojego domu zrobić samodzielnie lub przy pomocy specjalistów.

Otwarcie Studia planowania i zamówień IKEA jest kolejnym w tym roku niezwykle ważnym wydarzeniem w naszym centrum handlowym – mówi Izabela Wójcik, Dyrektorka centrum handlowego Westfield Mokotów – Westfield Mokotów jest doskonałym miejscem dla znanych światowych marek na realizację ich konceptów w nowych, ciekawych formatach. Dla nas to także wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów, dla których różnorodna oferta centrum jest niezwykle istotna. Szczególnie, że zmieniającą się struktura naszej najbliższej okolicy - z przestrzeni typowo biurowej na popularne miejsce zamieszkania, sprawia, że potencjał dla tego typu projektu jak Studio planowania i zamówień IKEA jest jeszcze większy. Osoby urządzające swoje mieszkania na pewno docenią bliskość i komfort, jakie daje umieszczenie Studia IKEA właśnie w Westfield Mokotów.

Nowe studio IKEA.

Studio planowania w Westfield Mokotów.

IKEA zawitała do Westfield Mokotów.

Warszawskie studio pomoże urządzić dom czy mieszkanie.

Pracownicy IKEA zawsze służą radą.

