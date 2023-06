Wieżowiec Sky Tower czeka rewolucja. W kwietniu br. rozpoczął się I etap prac remontowych, który obejmuje odświeżenie wnętrza galerii handlowej. Kolejny etap to przebudowa i powiększenie punktu widokowego oraz relokację rzeźby „Profil Czasu”.

Wieżowiec Sky Towe we Wrocławiu został wybudowany w 2012 roku przez należącą do Leszka Czarneckiego spółkę LC Corp.

W marcu 2022 r. grupa Develia sprzedała wieżowiec funduszowie Adventum Group.

Wszystkie prace prowadzone w wieżowcu są tak, aby odwiedzający galerię i punkt widokowy nie odczuwali utrudnień.

Pierwsze dwa etapy przebudowy to dopiero początek większych zmian, które zostały zaplanowane przez Adventum Group – fundusz inwestycyjny zarządzający Sky Tower. Przebudowa kompleksu potrwa 2 lata, a nadchodzące etapy i innowacje, które wprowadzą, zostaną ujawnione w ciągu najbliższych miesięcy.

Nowe życie galerii handlowej

Prace remontowe w galerii zostały podzielone na kilka etapów, a pierwszy z nich rozpoczął się już w połowie kwietnia. Objął on m.in. przemalowanie ścian i słupów. Prace prowadzone są nocą, aby nie utrudniać pracy galerii. W kolejnych fazach zaplanowano dodanie dużej ilości zieleni oraz funkcjonalnych drewnianych mebli. W przyszłym roku, w pobliżu marketu EUROSPAR, zostanie relokowana ikoniczna rzeźba „Profil Czasu” Salvadora Dalego, która obecnie znajduje się przed głównym wejściem. Rzeźba umieszczona zostanie na postumencie, który sprawi, że będzie doskonale widoczna oraz stanie się punktem orientacyjnym w galerii.

Galeria handlowa w Sky Tower po remoncie. fot. mat. prasowe

Zmiana profilu galerii handlowej

Wraz z remontem i przebudową, galeria handlowa Sky Tower zmieni swój profil. Wśród najemców znajdą się głównie lokale o profilu usługowym i handel segmentu convenience. Filarem obiektu pozostanie bogata oferta rozrywkowa.

- Zmiany, które rozpoczynamy w tym roku w Sky Tower to element planu transformacji całego kompleksu. Poprzez odświeżenie wnętrza galerii handlowej, rozbudowę punktu widokowego i zmianę profilu najemców, a także dodanie nowych funkcji, dążymy do stworzenia przyjaznego i nowoczesnego miejsca pracy, zakupów, spotkań i rozrywki w centrum miasta. Sky Tower ma ogromny potencjał z uwagi na swoją lokalizację oraz wielofunkcyjność, dlatego zamierzamy wzmacniać jego wyjątkowość i atrakcyjność dla różnych grup użytkowników – mówi Agnieszka Muż, Senior Asset Manager w Adventum Group.

Nowe wnętrza galerii handlowej w wieżowcu Sky Tower. fot. mat. prasowe

Obecni najemcy już pracują nad zmianami w swoich lokalach - wkrótce rozpocznie się gruntowny remont supermarketu EUROSPAR, który zostanie przebudowany zgodnie z najnowszym formatem sieci. Remont nie będzie miał wpływu na funkcjonowanie marketu, który pozostanie otwarty dla klientów przez cały okres trwania prac.

W tym roku wśród nowych najemców znalazł się też m.in. popularny koncept piekarni Gorąco Polecam. Smaki z piekarni, a w pierwszym kwartale 2023 roku, przedłużono umowy najmu o łącznej powierzchni 2 750 mkw.

Nowe otwarcie punktu widokowego

Metamorfoza czeka również jedną z najpopularniejszych wrocławskich atrakcji turystycznych – punkt widokowy zlokalizowany na 49. piętrze wieżowca. Prace związane z jego przebudową rozpoczną się już w czerwcu 2023 roku i potrwają do wiosny 2024 roku. Rewolucyjne zmiany obejmą powiększenie tarasu widokowego z 250 mkw. do 600 mkw., stworzenie przestrzeni barowo-kawiarnianej, w której goście będą mogli podziwiać miasto z wysokości 200 metrów oraz multimedialnej windy, do której wejście zostanie przeniesione na 1. piętro galerii handlowej. Punkt widokowy pozostanie otwarty przez cały okres trwania przebudowy.

