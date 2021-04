Wielofunkcyjne Browary Warszawskie już zachęcają do odwiedzin

Tu, gdzie przez dekady stał słynny na pół Europy browar Haberbuscha i Schielego, w rewirach, w które w gorszych, powojennych czasach Tyrmand wysyłał tytułowego „Złego” do walki ze stołeczną bandyterką, powstały Browary Warszawskie.

Ten wielofunkcyjny koncept, który wyrósł w zapomnianym na lata, najbardziej przytulonym do Śródmieścia Północnego fragmencie warszawskiej Woli, jest jednocześnie idealnym miejscem do pracy, życia i do załatwiania codziennych oraz niecodziennych spraw. Można tu zjeść, odpocząć, zaznać radości życia, zrobić niebanalne zakupy i naprawdę dobrze spędzić wolny czas. Browary Warszawskie przestają już być wielkim placem budowy i z wolna wypełniają się życiem.

Browary to miejsce z piękną historią i z jeszcze piękniejszą... przyszłością – nowoczesne, funkcjonalne, stanowiące całościowy i dopracowany w każdym calu zamysł urbanistyczny i architektoniczny. Na blisko 4,5 hektarowej działce ulokowanej między ulicami Grzybowską, Wronią i Chłodną powstały trzy biurowce, pięć budynków mieszkalnych, a miasto dodatkowo zyskało ponad 8 tys. mkw. przestrzeni przeznaczonej na usługi, restauracje i sklepy. Nie zapomniano tu o rekreacji i zieleni. Do spacerów i aktywnego odpoczynku zachęcają kreatywnie zaaranżowane i otwarte na każdego przestrzenie publiczne z miejskimi skwerami, kameralnymi uliczkami, tarasami, antresolami, a całość dopełniają trawniki, drzewa i krzewy.

Spotkanie przyszłości z przeszłością Warszawy

Tożsamość Browarów Warszawskich wypływa prosto z tradycji piwowarskiej, która już kilkaset lat temu właśnie tutaj znalazła swój warszawski dom. Pod koniec XVIII wieku przy ulicy Grzybowskiej działało aż 10 browarów! Źródła doskonałej wody ściągały tu rzemieślników, produkujących najlepszy złoty trunek dla spragnionych Warszawiaków. Z tych samych przyczyn w 1846 r. właśnie tutaj powstał browar Haberbuscha, Schielego i Klawego, największy w Królestwie Polskim i jeden z najważniejszych na piwowarskiej mapie Europy. Wpisał się on nie tylko złotymi zgłoskami w historię miasta, ale wręcz wrył się w jego tożsamość. Przodkowie naszych przodków na widok pojazdów przewożących piwo z tego browaru z serdecznym uśmiechem w głosie wołali: "Patrzcie, jedzie browar Warszawy! Oberwus, Szelma i Kulawy!" (takie pseudonimy nadało miasto właścicielom browaru). Ten biznes, dający pracującym w nim warszawiakom lepszy los i imponujące zarobki, prosperował doskonale aż do czasów II wojny światowej. Później jego działalność kontynuowały Browary Królewskie, a produkcja trwała tu niemal nieprzerwanie do 2004 r. z iście fantastycznym epizodem – w latach głębokiego socjalizmu produkowano tu bowiem... coca-colę na oryginalnej, amerykańskiej licencji!



Czas na nowe otwarcie