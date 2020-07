Wielofunkcyjność centrów handlowych – to słowo klucz, ale warto wyjść poza ramy

Wielofunkcyjność – to słowo klucz, gdy mówimy o nowoczesnych obiektach handlowych. Konsumenci chcą mieć wszystko w zasięgu ręki, zlokalizowane w jednym miejscu, stąd strefy rozrywki, coworkingu, place zabaw, liczne restauracje, usługi, a także jak najlepiej skomponowana oferta zakupowa. Czy to wystarczy by zadowolić wymagającego i co ważne świadomego klienta XXI wieku? Centra handlowe coraz częściej starają się wyróżnić i robią krok na przód wychodząc z realizowanymi projektami poza standardowe ramy działania i to niekiedy wychodząc dosłownie - na zewnątrz swoich obiektów. O potencjale zagospodarowania zewnętrznych terenów centrów handlowych, ich roli w budowaniu odpowiedzialności społecznej i relacji z lokalną społecznością opowiada Andrzej Cieślik, Dyrektor Centrum Handlowego Port Łódź (Ingka Centres).

- Teren zewnętrzny galerii handlowej przeciętnemu „Kowalskiemu” kojarzy się głównie z parkingiem. I absolutnie nie ma w tym nic negatywnego. Parking przy centrum handlowym to niezbędny aspekt infrastruktury, jeśli chcemy zapewnić klientom komfort zakupów. Frustracja wynikająca z faktu, że przez kilkanaście minut szukamy wolnego miejsca parkingowego może nas skutecznie zniechęcić do kolejnych zakupów. W Porcie Łódź mamy ponad pięć tysięcy miejsc do parkowania samochodów, co pozwala bez problemu przyjąć potężny ruch np. w soboty, kiedy odnotowujemy znacznie większą liczbę klientów przed niehandlowymi niedzielami. Natomiast zagospodarowanie terenów zewnętrznych pod kątem zieleni, ogrodu, łąki kwietnej, które ze swojej natury mają być miejscem odpoczynku czy spędzania wolnego czasu to zupełnie inna historia - mówi Andrzej Cieślik. - Jeśli mówimy o galeriach handlowych to zieleń wprowadzana jest tu głównie do środka obiektów, drzewa w donicach ocieplające wnętrze, roślinność w strefie restauracyjnej – taki widok nikogo już nie dziwi. Co innego, jeśli chodzi o wyjście z zielenią czy rekreacją poza budynek, na teren zewnętrzny obiektu. Wtedy w grę wchodzi po pierwsze określenie roli, jaką centrum chce pełnić wśród lokalnej społeczności, po drugie - czynniki nie zawsze zależne od zarządców galerii.

Nie wszystkie centra handlowe mają bowiem możliwość by zagospodarować swoje tereny zewnętrzne. Czasami nie pozwala na to infrastruktura, czasami tych terenów wokół centrum po prostu brakuje.

- My mamy ten przywilej, że wokół Portu Łódź zlokalizowany jest dość pokaźnych rozmiarów teren zielony, z trawnikami i drzewami, który tylko czekał by wykorzystać jego potencjał. I to właśnie zrobiliśmy. Na przestrzeni ostatnich lat nasze tereny zagospodarowaliśmy na plenerową siłownię, boiska do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę. Pojawiły się stoły do ping – ponga oraz tzw. ścieżka zdrowia z drewnianymi drabinkami, linami, kładkami, która stanowi nie lada atrakcję dla najmłodszych. Wszystko to w otoczeniu zieleni i drzew. Niedługo wokół centrum pojawi się też bieżnia, miejsce do gry w bule i minigolfa. Zauważyliśmy, że naszym sąsiadom brakuje również przestrzeni, w której mogliby aktywnie i bezpiecznie spędzać czas ze swoimi psami. Teren zewnętrzny Portu Łódź okazał się idealnym miejscem by stworzyć tu profesjonalną strefę treningową dla czworonogów. Podjęliśmy zatem szybką decyzję o budowie takiej przestrzeni. Strefa jest ogrodzona, a pomiędzy drzewami zlokalizowane są liczne atrakcje dla domowych pupili - mówi Dyrektor Centrum Handlowego Port Łódź.

