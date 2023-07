To targ jest sercem tego projektu. I towarzysząca mu strefa gastronomiczna. - Nie porównujcie Hali Gwardii z żadną inną w Warszawie, bo nie ma drugiej takiej - mówi Christine Chami z CBR Events, która współtworzyła to, co pamiętamy jako Halę Gwardii.

Jutro otwarcie ofert w przetargu na nowego najemcę Hali Gwardii.

Dziś firma CBR Events - twórcy Hali, jaką pamiętamy - pokazali, jak widzą swoją koncepcję na nowe otwarcie tego miejsca.

Hala Gwardii to nadal przede wszystkim miejsce spotkań.

Hala bedzie odrestaurowana i zmodernizowana, ale jej charakter zostanie zachowany.

W planach CBR Events miejsce to jest otwarte przez 7 dni w tygodniu.

Najemcy, którzy mieli tu swoje miejsca - wrócą po zakończeniu rewitalizacji.

Sercem podziemi Hali Gwardii ma być profesjonalne studio bokserskie z trenerem, a obok niego Muzeum Feliksa Stamma.

W wysokiej hali ma się znaleźć także biegnąca wokół murów antresola - strefa relaksu, książki i odpoczynku, dająca możliwość podziwiania zabytkowych detali budynku. Jutro miasto otworzy oferty i wyłoni zwycięzcę konkursu. Tymczasem CBR Events - dotychczasowy najemca Hali Gwardii - mocno wierzy, że wygra przetarg na kolejne 30 lat operowania Halą i już dziś odkrywa, jak widzi rozwój tego miejsca w przyszłości. W wariancie, który już znamy miejsce jest nadal ze wszech miar otwarte i dostępne dla wszystkch mieszkańców. CBR EVENTS - WSCHÓDWIDOK WNĘTRZA HALI GWARDII STREFA TARGOWA GASTRONOMICZNA ANTERSOLA.jpg A zrewitalizowana i podkreślona architektura Hali Gwardii olśniewa swoją wspaniałością. Hala Gwardii: antresola z dostępem do zabytkowych murów Architektoniczny detal, mocno eksponowany nowoczesnym światłem i szkłem to w tej odsłonie ma być prawdziwy smaczek Hali. - Po to wymyśliliśmy antresolę - tłumaczy Christine Chami, współtworząca CBR Events i Halę Gwardii. Dawno temu, kiedy szukali sobie miejsca, to właśnie ona przemierzała Polo Market, sprawdzając wymiary hali swoimi krokami. W tej koncepcji z góry można podziwiać zabytkowe mury, mając dostęp do konstrukcji Hali, i całą przestrzeń tego miejsca. Można także tu znaleźć odrobinę wytchnienia. CBR EVENTS - WIDOK WNĘTRZA HALI GWARDII – Z POZIOMU ANTRESOLI.jpg - Chcemy, żeby była tu strefa relaksu, książki i odpoczynku - mówi Christine Chami. Z góry można też podziwiać całą przestrzeń Hali Gwardii. W planach dzieli się ona na trzy niezależne strefy. Zostaje - jak w koncepcji pierwotnej - ulubiona strefa bywalców, sławna z łączenia stanów i pokoleń - to strefa przeznaczona do konsumpcji. CBR EVENTS - WIDOK WNETRZA HALI GWARDII – STREFA GASTRONOMICZNA.jpg Jest także ceniona przez bywalców starannie dobrana strefa targowa. - Przez sześć lat nauczyliśmy się, jak to robić. Wiemy, ilu ma być najemców. Ci, którzy są już dobrze znani i z którymi dotychczas pracowaliśmy w gotowości czekają na powrót - mówi Christine Chami. CBR EVENTS - WIDOK WNĘTRZA HALI GWARDII STREFA TARGOWA.jpg Jednak sercem Hali - jak za dawnych lat - jest nadal przestrzeń przeznaczona na ring bokserski. Jeśli CBR Events wygra przetarg, boks dostanie nową przestrzeń w odnowionej Hali Gwardii. Hala Gwardii: podziemia Starsi mieszkańcy pamiętają, jak zawody i mistrzostwa gromadziły Hali Gwardii rzesze osób. Emocje dotyczące boksu w społeczności są nadal żywe. Dlatego w wyremontowanych podziemiach zaplanowano studio bokserskie, w którym będzie można ćwiczyć z profesjonalnym trenerem. Tuż obok CBR EVENTS - WIDOK NA STUDIO BOKSU, KORYTAZ I MUZEUM BOKSU IM. FELIKSA STAMMA – POZIOM -1.jpg Mocnym elementem tej strategii jest fakt, że w swoich planach CBR niczego nie wyburza. Tym samym rewitalizacja Hali Gwardii odbywa się w sposób najbardziej zrównoważony i ekologiczny. CBR EVENTS - PLAC WIELOPOLE WIDOK ODSTRONY PAŁACU LUBOMIRSKICH.jpg Obiekt mają ogrzewać pompy ciepła. W planach woda opadowa będzie retencjonowana. - Jeśli się uda, będziemy jej używali jako wody szarej, do spłukiwania toalet - deklaruje potencjalny inwestor. Zebrana woda posłuży też do podlewania zieleni, jaką CBR Events planuje w otoczeniu Hali. CBR EVENTS - WIDOK WSCHODNI HALI GWARDII – TEREN REKRAACYJNY PLACU WIELOPOLE.jpg Twórcy dotychczasowej Hali Gwardii zapewniają, że dobrze czują się pośród mieszkańców, w naturalnym otoczeniu Hali. - Do tej pory brakowało nam zewnętrznej przestrzeni, otwartego terenu wokół Hali- mówi Christine Chami. Hala Gwardii na 7 dni w tygodniu Nowy projekt śmiało wychodzi poza mury. W aktywność Hali włącza najbliższą okolicę. Wokół budynku zaplanowano ogródki kawiarniane. Przebudowana ulica ma zapewnić więcej spokoju i ograniczyć ruch. To ma być miejsce dla ludzi. I w nowej odsłonie będzie działało i w dzień, i w nocy, każdego dnia. CBR EVENTS - PÓŁNOCNY – WSCHÓD WIDOK – OD ULICY PTASIEJ.jpg Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

