Wilanów Park czeka na koncepcję parku. Konkurs wystartował

Głosy i propozycje mieszkańców dzielnicy dotyczące parku - zebrane w trakcie zrealizowanych przez firmę Ceetrus Rozmów Sąsiedzkich - stanowią wytyczne dla architektów i projektantów. Konkurs jest organizowany wspólnie z Oddziałem Warszawskim SARP.

- Zaprosiliśmy społeczność Wilanowa do wspólnego opracowania koncepcji nowego terenu zieleni i rekreacji, tak aby spełniał lokalne oczekiwania. W gronie mieszkańców, społeczników, radnych oraz przedstawicieli samorządu omówiliśmy i sprecyzowaliśmy oczekiwania dotyczące ponad 2-hektarowego parku o charakterze miejskim. Teraz przekazujemy te wytyczne w ręce architektów i projektantów – mówi Maciej Wydrzyński, szef projektu. - Z pewnością ciekawym wyzwaniem dla pracowni będzie zaprojektowanie parku o charakterze miejskim, stanowiącego spójną całość z inwestycją mixed-use wraz z całoroczną oranżerią. Serdecznie zapraszamy pracownie oraz projektantów do udziału w konkursie i liczymy na duże zainteresowanie. To bardzo wyjątkowy projekt – będzie pierwszym i jedynym w Warszawie parkiem o charakterze miejskim zrealizowanym w całości przez prywatnego inwestora – podkreśla Maciej Wydrzyński.

Wilanów Park jest z założenia inwestycją mixed-use – czyli przestrzenią nowej generacji, łączącą różne funkcje, w tym między innymi tereny zieleni z funkcjami rozrywki, gastronomii i handlu. Ideą projektu Wilanów Park jest stworzenie miejsca wpisującego się w lokalne potrzeby, aby zapewnić mieszkańcom Wilanowa i okolic wielofunkcyjną przestrzeń. Oprócz oranżerii z restauracjami, kina, powierzchni biurowych oraz usługowych, w Wilanów Park będą również obecne inicjatywy sąsiedzkie czy też dedykowane seniorom. W ramach ekologicznego wymiaru projektu, inwestycja zakłada zrównoważone rozwiązania, mające wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla, lokalną retencję wód opadowych, czy troskę o bioróżnorodność. W projekcie przewidziano rozwiązania promujące zrównoważoną mobilność, m. in. stację rowerów miejskich czy cargo-bike.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoliło na uszczegółowienie wizji planowanej inwestycji Wilanów Park, a także przeprowadzenie partycypacyjnego projektowania z udziałem mieszkańców, społeczników i przedstawicieli lokalnego samorządu w ramach Rozmów Sąsiedzkich. Spotkania zostały przeprowadzone we wrześniu i październiku br. przez firmę A2P2 architecture & planning, która specjalizuje się w procesach partycypacyjnych, projektowaniu urbanistycznym i doradztwie na etapie przedprojektowym.